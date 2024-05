Nacho Palau ha comunicado completamente devastado a través de las redes sociales que su madre, Lola Medina, ha fallecido. A través de un post, el ex de Miguel Bosé ha dado a conocer la pérdida de su progenitora. «Descansa en paz y gracias por haber sido la mejor mamá del mundo, no puedo estar más orgulloso y agradecido», ha escrito el escultor. Junto a este mensaje, Palau ha añadido una fotografía de ella mientras que de fondo suena Wonderful World de Sam Cooke.

El que fuera concursante de Supervivientes ha querido rendirle este sentido homenaje en la Red para despedirse de ella. Recordad que, madre e hijo siempre han permanecido muy unidos. Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de numerosas muestras de cariño hacia Nacho, que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nacho Palau (@nachopalau)

«Lo siento muchísimo. Tú madre era y es maravillosa», ha escrito María Patiño. «Lo siento mucho Nacho. Mucha fuerza», ha indicado Asraf Beno, marido de Isa Pantoja. «Lo siento muchísimo. Un abrazo infinito, Nacho», ha dicho por su parte Marisa Martín Blázquez. «Lo siento muchísimo Nacho. Hoy el cielo tendrá un color especial, más brillante, más azul», ha comentado Rosa Benito.

Lola Medina atravesaba por una delicada situación de salud desde hacía meses tras haber tenido una recaída de un cáncer que ya había sufrido en el pasado. Además, se había quedado paralítica debido a un problema relacionado con la mencionada dolencia al haberle dado mal la radioterapia. Motivo por el que se encontraba en una residencia.

Nacho Palau durante una de sus entrevistas. (Foto: Telecinco)

En los últimos años, Medina se había convertido en un rostro relativamente conocido de la crónica social de nuestro país debido a sus entrevistas y participaciones en distintos programas de Telecinco. De hecho, la progenitora de Nacho Palau se convirtió en la defensora de su hijo durante su paso por el reality de la citada cadena, en 2022.

El duro relato de Lola Medina

Cuando se conoció el diagnostico de cáncer de Nacho Palau, hace dos años, salió a la luz que su madre había sufrido el mismo años atrás. «Estoy limpia del cáncer de pulmón que me detectaron y extirparon. Luego vieron un punto de otro cáncer que podía llegar al cerebro y antes de que eso ocurriera, lo cogieron a tiempo y me radiaron y ahora me han dicho que estoy limpia», dijo en una entrevista concedida a Diez Minutos. Sin embargo, después sufrió una recaída.



Nacho Palau en ‘Déjate querer’. (Foto: Telecinco)

La situación de Nacho Palau

Tras su salida de Supervivientes y después de varias pruebas médicas, el 25 de agosto de 2022, Nacho Palau reveló te tenía cáncer de pulmón. El 22 de marzo de 2023 indicó que se había recuperado a través de un post, pero poco después, antes de que terminara el año confesó en De Viernes que había tenido una recaída. «Este verano me han vuelto a diagnosticar un cáncer. Hay un momento en el que dices ‘no puedo más, de esta no salgo, para qué’», se sinceró.