Asraf e Isa Pantoja: la historia en la que nadie confiaba y que dejó a Omar Montes en la cuneta

Asraf Beno saltó a la fama como pareja de Isa Pantoja pero, en los últimos años, lo cierto es que ha conseguido ganarse un hueco propio en la esfera pública como concursante de realities. Sin ir más lejos, el pasado jueves, el de Ceuta se ha clasificado como finalista de la segunda edición de Gran Hermano DÚO, y será el próximo domingo cuando conozca si la audiencia le proclama ganador frente a Lucía Sánchez, la otra clasificada para la gran final. Así, la casa de Guadalix de la Sierra vuelve a posicionarse, paradójicamente, como un lugar especial para Asraf. Y es que fue allí donde también se enamoró de su actual esposa, la hija de la intérprete de Marinero de luces.

Fue en 2018 cuando ambos coincidieron como participantes de Gran Hermano VIP 6 y, desde entonces, la complicidad que mostraron ante las cámaras continúa vigente en sus vidas. No obstante, sus inicios no fueron idílicos, ya que cabe recordar que Isa fichó por el reality de convivencia de Mediaset cuando mantenía una relación sentimental con Omar Montes. Pese a que protagonizaron alguna que otra escena bajo las sábanas que levantó todo tipo de sospechas sobre si se había producido alguna infidelidad, lo cierto es que, hasta su salida, ninguno de los dos dio el paso de gritar a los cuatro vientos su amor, por respeto al cantante.

Isa Pantoja y Asraf Beno en ‘GH DÚO’ / Telecinco

Nada más salir del concurso, Isa rompió su noviazgo con Omar, abriéndose el camino necesario para conocer fuera de las cámaras a Asraf. Aunque su decisión generó todo tipo de opiniones al respecto, lo cierto es que pocas personas apostaban porque consiguieran consolidar un amor duradero, ya que incluso la familia Pantoja no terminaba de encajar a Beno, considerando que no era la persona más indicada para la pequeña del clan. Aún así, las constantes dedicatorias de amor que se escribían dejaban claro que la oposición de ciertas personas no sería un obstáculo para ellos: «Me acuerdo que nadie daba un duro por nosotros y aquí estamos, cada día más felices y más enamorados que nunca, demostrando con hechos y no sólo con palabras», comentaba el joven desde sus redes sociales, por aquel entonces.

Sin embargo, haciendo caso omiso a todas las críticas, Asraf e Isa continuaron conociéndose y, a día de hoy, llevan seis años juntos. Han crecido, han viajado e incluso han pasado por el altar para darse el «sí, quiero» y formalizar aún más su historia de amor. «Y sucedió. 13.10.23. Que bonito día y que bonito teneros a todos los que nos acompañasteis», escribía la joven en un post de Instagram junto a carrusel de fotografías del esperado enlace matrimonial.

Ahora, su relación se encuentra más fortalecida que nunca, y el apoyo que le ha brindado Isa a Asraf durante su último concurso es una gran prueba de que su amor va ‘viento en popa’. Una situación que, por ahora, parece no tener fecha de caducidad.