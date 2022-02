El domingo marchaba con total normalidad hasta que una triste noticia sacudía al panorama nacional. El fundador de los Cantores de Hispalís, Pascual González, fallecía a los 72 años después de haber estado varias semanas ingresado a consecuencia de una infección de médula. Así lo ha desvelado el Diario de Sevilla, cuna del flamenco y ciudad con la que el cantautor había dado el nombre a su próxima gira: Sevilla, pasión y esperanza.

CRISTO PASIÓN Y ESPERANZA en el Gran Teatro de Córdoba. Hasta la bandera. Esta obra nos entrega éxitos a diario. Ya vamos para Alcorcón. Mañana Teatro Buero Callejo. Un sueño de gira. pic.twitter.com/T3r3zrSuEE — Pascual Gonzalez (@CANTORHISPALIS) April 5, 2019

Dado que el artista seguía teniendo muchas ganas de llevar el flamenco a todos los rincones del planeta, estos conciertos tendrían lugar entre marzo y junio. Aunque atendiendo a que la salud de Pascual había empeorado considerablemente, tuvieron que ser cancelados el pasado martes, augurándose así que el cantante no estaba pasando por su mejor momento si tenía que renunciar a una de sus grandes pasiones.

TIERRA

Y entre que voy y que vengo,

grabando un nuevo disco,

me entretengo…

En esta ocasión, con la producción musical de José Carlos Seco y la colaboración de muchos músicos y artistas profesionales de diferentes países del mundo. pic.twitter.com/7wpoQdgRVa — Pascual Gonzalez (@CANTORHISPALIS) June 7, 2018

Fue en 1950 cuando la capital hispalense, concretamente el barrio de la Calzada, acogió el nacimiento del que sería sin duda uno de los iconos de la música a nivel nacional. Y es que Pascual consiguió hacerse un hueco en un mundo tan complicado como el de la música gracias a su simpatía y a su espontaneidad, dejando un legado impecable a golpe de éxitos como A bailar, a bailar; Vámonos pa’ Jerez; Qué no nos falte de na o incluso el himno del Betis, el equipo del que era fan desde hacía muchos años. Por si fuera poco, también hizo canciones para nada más y nada menos que artistas de la talla del Dúo Dinámico o Paloma San Basilio, entre otros.

Teniendo en cuenta que sus temas se han convertido en el must have de toda feria, además de haber llegado a traspasar fronteras, han dicho muchos los rostros conocidos que han reaccionado de manera sorprendente ante la pérdida de Pascual. Uno de ellos ha sido David Bustamante, que como cantante considera la labor del fallecido impecable: “Qué pena más grande. Descansa en paz, maestro y amigo. Gracias por los buenos ratos llenos de música y buen humor”, escribía en sus redes sociales. Un comentario con el que parece estar muy de acuerdo Carlos Herrera, que publicó algo similar: “Hermano Pascual González. Le diste un sonido a Sevilla. Todos estamos en deuda contigo. Siempre estarás en nuestros corazones. Pregonero eterno”, apuntaba. Por su parte, Rafa Cano también procedió a utilizar su Twitter con el mismo fin: “Hoy el corazón se me ha roto con tu marcha Pascual González. Un trovador de Sevilla, de las tradiciones, de tu calzá y de tu Semana Santa. Hiciste historia llevando las sevillanas a cotas impensables para el género. Se va un genio con mayúsculas y un amigo. DEP”. Como no podía ser de otra manera, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, también ha querido enviar todo su apoyo a los familiares y ensalzar la figura del artista: “Nos deja su música, su poesía, sus sevillanas. Un legado que quedará presente para nuestra historia y que seguirá marcando el ritmo de nuestras tradiciones”, sentenció.