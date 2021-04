La tragedia inunda el mundo del deporte. Luis Ojeda Suárez, ex jugador de la Unión Deportiva Las Palmas ha fallecido con tan solo 20 años. El deportista que mantenía una relación sentimental con Lola Ortiz, de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ nos ha dejado de manera repentina, y por el momento se desconocen las causas del fatal desenlace. Ha sido precisamente el club del que formó parte quien ha informado de la defunción del joven canario. «Consternados por el repentino fallecimiento de Luis Ojeda Suárez, canterano que formó parte de nuestro equipo juvenil durante dos temporadas (2017/18 y 2018/19). La UD Las Palmas muestra su más profundo pésame a sus familiares, amigos y a toda la familia amarilla. DEP”, se ha podido leer en el escrito que han difundido.

El diario ‘Marca’ ha recogido que la muerte de Ojeda se habría producido la noche del viernes. Un desafortunado acontecimiento que ha provocado una gran conmoción entre sus allegados y su círculo más cercano. Luis había dejado aparcado el fútbol durante un año para poder cumplir con sus compromisos profesiones en el mundo de la hostelería y de la moda, donde estaba dando sus primeros pasos. Por otro lado, en el terreno personal estaba disfrutando de su reciente relación con la ex concursante de ‘Supervivientes’.

De hecho, hace unas horas, la que fue tronista del formato que fue presentado por Emma García, Toñi Moreno y por último Jesús Vázquez, se ha pronunciado a través de las redes sociales. “Sé que muchos os estaréis preguntando qué ha pasado. Luis ya no está con nosotros. Estoy completamente destrozada. No sé cómo sobrellevar algo así. El 23 de abril ha sido el día más triste de toda mi vida. Se fue la persona que quería con toda mi alma. Y ahora ya no está. Se me rompió el corazón en mil pedazos. No paro de pensar en sus ojos, en su cara angelical y en su forma de hablar. Gracias familia por todos los mensajes”, ha escrito muy afectada por la situación.

Además, Lola Ortiz, también ha querido compartir algunos de los momentos que vivió con el que fue su pareja. La influencer ha publicado un vídeo en el que salen ambos sonrientes dando un relajado paseo. “Te echo mucho de menos, Luis. No soporto la idea de no volver a verte nunca más. No sé cómo hacerlo. Ayer te escribí una carta y la mandé al cielo. Espero que te haya llegado. Vainilla”, ha comentado la televisiva. Sin ir más lejos, el pasado 16 de abril, Ortiz tuvo un bonito gesto con el canterano y le felicitó a través de la Red. “Feliz cumpleaños cariño, aunque parece que el cumple es mío, porque vaya regalo me llevo”, expresó. Por otro lado, Luis Ojeda Suárez, también publicó lo feliz que estaba en esta nueva etapa de su vida con su chica. “Disfruto mirándote”, escribió el pasado 26 de marzo.