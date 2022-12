Jornada triste la que se vive este 6 de diciembre. La actriz Kristie Alley, conocida por sus trabajos en Cheers (1987) y Mira quién habla (1989), ha fallecido a los 71 años a consecuencia del cáncer que padecía. Han sido sus hijos, William True y Lillie Price, quienes han dado a conocer la triste pérdida que ha teñido de negro al mundo de la interpretación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kirstie Alley (@kirstiealley)

«Con mucha pena informamos que nuestra increíble, fuerte y amorosa madre ha fallecido tras una batalla contra el cáncer que le fue descubierto recientemente», se puede leer en el escrito compartido en el perfil de Instagram de su madre. Palabras con las que confirman que la dolencia había sido diagnosticada no hace mucho, pero que ha sido letal para la célebre intérprete.

Los vástagos de la actriz han indicado que su progenitora murió rodeada de su entorno más cercano. “Estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con gran fortaleza, dejándonos con la certeza de su interminable alegría de vivir y de cualquier aventura que nos aguarde. Tan emblemática como era en la pantalla, era una madre y una abuela aún más asombrosa”, han explicado.

Además, han querido agradecer a los sanitarios que han ayudado a su madre en estos últimos momentos de vida. “Estamos muy agradecidos al increíble equipo de médicos y enfermeras de Moffitt Cancer Center por sus cuidados”, han añadido. “El entusiasmo y la pasión de nuestra madre por la vida, sus hijos, sus nietos y sus muchos animales, por no mencionar su eterna alegría de crear, no tenían parangón y nos dejan inspirados para vivir la vida al máximo como ella lo hacía”, han proseguido en el comunicado en el que han silenciado los comentarios.

“Les agradecemos su cariño y sus oraciones y les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos tan difíciles. Con amor siempre, True y Lillie Parker”, han finalizado. Sin duda, la noticia del fallecimiento de Kristie Alley ha pillado por sorpresa al mundo entero, ya que se desconocía que estaba luchando contra esta terrible enfermedad que ha acabado con su vida a los 71 años de edad.

John Travolta se despide de la actriz

John Travolta, que tuvo el honor de trabajar junto a Kristie Alley ha querido homenajearla a través de las redes sociales con un sentido post en el que ha añadido una fotografía de ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de John Travolta (@johntravolta)

«Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido.

Te quiero Kirstie. Sé que nos volveremos a ver», ha indicado, apenado el actor. Un nuevo revés que se suma al que vivió el pasado mes de agosto cuando murió su especial compañera de reparto de Greasse, Olivia Newton-John a consecuencia de un cáncer de mama.

La carrera profesional de Kristie Alley

Kristie Alley alcanzó la fama gracias a su papel de Rebecca Howe en Cheers, de la NBC. Personaje con el que logró varios reconocimientos. Sin ir más lejos, en 1991, se alzó con un Emmy y un Globo de Oro en la categoría de mejor actriz principal. Un gran despegue interpretativo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kirstie Alley (@kirstiealley)

Desde aquel entonces, no paró de formar parte del séptimo arte y formó parte de It takes two, un largo familiar donde también actuaron las gemelas Olsen, o Un cariño muy especial, con la que consiguió su segundo Emmy. Fue hace pocos meses cuando realizó su última aparición en televisión, en Mask Singer, espacio donde mostró su faceta más divertida.