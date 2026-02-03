Muere Aurora Sánchez, la inolvidable cocinera de ‘Ana y los siete’, a los 66 años

El mundo de la interpretación española vuelve a vestirse de luto tras conocerse el fallecimiento de Aurora Sánchez, actriz muy querida por el público gracias a su participación en algunas de las ficciones más populares de la televisión nacional. La noticia se ha conocido este martes, 3 de febrero de 2026, y ha sido confirmada por la Unión de Actores y Actrices, que ha comunicado su muerte a través de un breve pero emotivo mensaje en redes sociales. La intérprete, nacida en Huelva en 1960, ha fallecido de manera prematura a los 66 años, sin que por el momento hayan trascendido las causas del fallecimiento.

«Desde la Unión, nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. DEP», rezaba el comunicado oficial, acompañado de una imagen de Aurora Sánchez. El anuncio ha provocado una oleada de mensajes de condolencias por parte de compañeros de profesión y seguidores, que han querido rendir homenaje a una actriz discreta, cercana y profundamente respetada dentro del sector.

Aurora Sánchez alcanzó gran popularidad gracias a su papel de Manuela, la entrañable cocinera de la casa de los Hidalgo en la serie Ana y los siete, protagonizada por Ana Obregón. Durante cuatro temporadas, su personaje se convirtió en uno de los más queridos por la audiencia: una mujer dicharachera, divertida, algo cotilla pero siempre leal, que aportaba calidez y humor a la trama familiar. En la ficción, mantenía una relación sentimental llena de altibajos con Bruno, el mayordomo, aunque finalmente su historia tomaba otro rumbo tras enamorarse de un hombre fuera de la casa y abandonar su trabajo para casarse.

Su compañera de reparto Silvia Marsó ha sido una de las primeras en pronunciarse públicamente tras conocerse la noticia. «Nuestra querida compañera Aurora Sánchez nos ha dejado. Estuvimos trabajando mucho tiempo en Ana y los siete y era una compañera adorable», ha escrito la actriz en sus redes sociales, reflejando el cariño que despertaba tanto dentro como fuera de los platós.

El éxito de Ana y los siete abrió a Aurora Sánchez las puertas de otras ficciones televisivas muy reconocidas. Participó en series como Apaga la luz (TVE), LaLola (Antena 3), El botones Sacarino, Policías, en el corazón de la calle o Acacias 38, donde interpretó durante 64 episodios al personaje de Paciencia. Su último trabajo en televisión llegó en 2021, cuando dio vida a una camarera en Pequeñas coincidencias, la comedia romántica creada por Javier Veiga y protagonizada junto a Marta Hazas, disponible en Prime Video.