El motivo que ha obligado a Eva Longoria a no estar en la Gala Global Gift

Este jueves se ha celebrado la esperada Global Gfit Gala, un evento benéfico que ha tenido como anfitriones a María Bravo y Luis Fonsi. Después de más de un año sin poder celebrarla debido a la pandemia del coronavirus, tras meses de trabajo se ha podido llevar a cabo. El lugar de encuentro de numerosos rostros conocidos tanto a nivel nacional como internacional ha sido la antigua plaza de toros de Puerto Banús. Sin embargo, ha habido una ausencia que ha sido más que palpable. Se trata de la actriz Eva Longoria, que ha tenido que permanecer aislada, ya que su hermana ha dado positivo en la Covid-19.

En su llegada al photocall, Bravo ha querido aclarar a los medios allí presentes cómo se encuentra la intérprete, ya que para ella ha sido un fiasco no poder estar presente. “Acabo de hablar con ella, estaba llorando igual que yo, está bien, su hermana está bien, sabéis que tiene el Covid y que está confinada, pero está bien. Es lo que hay, hoy en día el Covid nos hace cancelar cosas, mover cosas… pero gracias a Dios estamos aquí haciendo la gala y con dos compañeros maravillosos que son Fonsi y Amaury Nolasco, mis hermanos puertorriqueños y que me están apoyando, estoy muy orgullosa de poder crearla y hacerla”, ha dicho la fundadora de dicha gala.

Además, se ha mostrado muy emocionada y agradecida porque Estepona ha puesto su nombre a una calle. “Sí, estoy todavía… Mi madre estaría tan orgullosa de este momento… Mira, se me ponen los pelos de punta porque es mi madre quien me inculcó la compasión, la inclusión, el ayudar a los más necesitados y que puedes soñar con lo que tu quieras en la vida y puedes ser lo que tú quieras, solo tiene que soñar en grande y trabajar duro. Sí se puede, una esteponera que pueda llegar y tener su plaza es algo muy bonito y además antes de que me muera, es lo bueno, que lo pueda disfrutar”, ha comentado orgullosa.

Por otro lado, también ha revelado en qué punto se encuentra el nuevo proyecto en el que está invirtiendo parte de su tiempo e ilusión. “Pues es muy bonito porque Sacha Jafri, que está aquí con nosotros esta noche, creó un proyecto que se vendió por 62 millones. Él ha creado el segundo proyecto suyo y lo ha donado para Global Gift y aquí es donde lo estamos presentando. ¿Por cuánto se va a vender? No lo sabemos, pero puede ser algo muy grande. Se ha dividido en 100 paneles y esta noche se va a vender el primer panel aquí”, ha contado.