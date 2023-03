El motivo que ha obligado a Ana María Aldón a pasar por quirófano

Ana María Aldón (45) ha pasado este jueves por quirófano por motivos de salud. La diseñadora ha sido intervenida del ojo izquierdo de presbicia, una afección ocular que sucede cuando los ojos pierden gradualmente la capacidad para ver objetos de cerca como parte normal del envejecimiento, y que se percató que tenía a principios de este mes. «No tengo nada ahora, pero ayer tenía un camión descargando arena. No podía cerrar el párpado y es súper incómodo cuando se tiene algo en el ojo. No sabemos lo que es la salud hasta que la perdemos. Mira que cosita, en el ojo…y me estaba matando», explicó.

La ex mujer de José Ortega Cano (69), fue entonces intervenida por este problema hace varios días. No obstante, ha tenido que pasar nuevamente por quirófano. «Tengo la última hora de mi intervención del ojo. Como sabéis, me operé el jueves pasado y en la revisión del lunes parecía que estaba muy inflamado y la revisión de hoy ha confirmado que mañana me van a intervenir otra vez para quitar un resto que ha quedado ahí en el cristalino, aspirarlo. Parece que no es gran cosa pero bueno, ya el hecho de pasar por el quirófano, la sedación y todo eso…», explicó a sus seguidores a través de un stories de Instagram.

«Es lo que hay. A ver si mañana después de la operación tenemos la sorpresa de que Gema se salva, y ya eso pues me quitaría un peso de encima», añadió visiblemente desanimada.

Al margen de su revés de salud, Ana María Aldón se encuentra en uno de sus mejores momentos personales. La gaditana es colaboradora habitual del programa que conduce Emma García en Telecinco, Fiesta, todos los fines de semana y, además, ahora también de Supervivientes, donde defiende a su hija Gema como actual concursante del reality, y comenta el formato de Mediaset como ex concursante. Ana María participó en la pasada edición del concurso en 2020, junto a Rocío Flores, Jorge Pérez o Ivana Icardi. «Yo sé que tú me vas a defender muy bien, que nadie se confunda y quieran meter cizaña entre nosotras. No pasa absolutamente nada. Puede ser para protegerla que bastante tiene, que está muy bien ahora», explicó su hija antes de marcharse a los Cayos Cochinos.

En lo personal, desde que anunciara su ruptura definitiva de José Ortega Cano, Ana Maria disfruta de su soltería desde el nuevo hogar que adquirió a finales del año pasado por 250 mil euros en El Casar, una exclusiva urbanización en Guadalajara, a 55 kilómetros de la capital madrileña y a solo veinte minutos de la casa que compartía con el diestro. El domicilio, de 230 metros cuadros, cuenta con garaje privado y sótano, así como piscina o pista de pádel en sus zonas comunes.

Así, la televisiva vive ajena a cualquier conflicto con el clan familiar del ex de Rocío Jurado.