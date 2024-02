El motivo de peso por el que Bárbara Rey no acudirá a su puesto de trabajo

Bárbara Rey no atraviesa su mejor momento. Se van a cumplir tres meses desde que su hijo, Ángel Cristo Jr. concediera aquella demoledora entrevista en ¡De viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Formato en el que arremetió contra la vedete. Desde entonces, la salud de la cantante se ha visto afectada. De hecho, está atravesando por una depresión mientras cuenta con el apoyo incondicional de su hija, Sofía Cristo. De nuevo, Bárbara ha sufrido un nuevo revés que afecta a sus compromisos laborales porque se ausentará de su puesto de trabajo este mismo lunes, 12 de febrero.

Bárbara Rey durante el funeral de su hermano Salvador / Gtres

El motivo de su baja

La actriz había sido contratada por el Ayuntamiento de Mérida para conducir la gala nacional de Drag Queen, junto a la cantante Xenon Spain. El evento, uno de los principales atractivos del Carnaval emeritense, comenzará a partir de las 21.30 horas en la carpa municipal de la plaza de España, sin embargo, no contará con la presencia de Bárbara Rey, que será sustituida por Víctor Sandoval.

Bárbara Rey en una imagen de archivo / Gtres

Pero, ¿cuál es el motivo por el que Bárbara no podrá presentar la gala? La agencia de comunicación de la artista ha enviado un comunicado revelando que «lamentamos mucho tener que escribir estas líneas, pero no tenemos más remedio que hacerlo». » Han ido pasando los días y el malestar no solo no ha desaparecido, sino que han ido surgiendo fiebre, dolor de garganta y huesos, lo que denota un cuadro griposo que parecía imbatible a corto plazo. Aun así, ayer decidimos esperar para ver si finalmente hoy despertaba mejor, pero ya ha sido esta tarde cuando podemos confirmar que es imposible que esté bien para viajar mañana. La fiebre continúa y no se aprecia mejoría alguna», han especificado. El mánager de la cantante, José Muro, ha transmitido también que la artista tenía especial ilusión por participar en este evento. Por ahora, Bárbara no se ha pronunciado pese a estar activa en las redes sociales, sobre todo, a través de su perfil de Instagram, donde reúne más de 80 mil seguidores.

Bárbara Rey en el 30º cumpleaños de Eduardo Navarrete en Madrid/ Instagram

Bárbara Rey tiene depresión