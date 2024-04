Mónica Martín Luque estuvo casada con el hijo de la recordada infanta Pilar y si bien acudió a despedir a Fernando Gómez-Acebo al tanatorio en el día de su muerte, prefirió no hacerlo ayer en el homenaje. Aunque no han trascendido, por el momento, los motivos de su ausencia, bien es cierto que la última información pública de la que fue nuera de la Infanta Pilar también pasa por la no asistencia a un evento clave. A mediados del pasado mes de marzo, la ex mujer del recién fallecido Fernando Gómez-Acebo, no acudió a la celebración del 44 cumpleaños del músico Juan Peña, «por causas de fuerza mayor», tal y como pudo confirmar el cantante a LOOK. «Estos días almorzaré con ella, pero a última hora tuvo una circunstancia de fuerza mayor y no pudo venir», explicó el cumpleañero.

Aunque su matrimonio con Fernando Gómez-Acebo la posicionó como personaje habitual de la crónica social de nuestro país, Mónica Martín Luque siempre ha sido una mujer muy discreta a ojos de los medios, ya sea con respecto a su vida personal o profesional. Y de ahí, quizás, sus breves declaraciones en el día de la muerte de Fernando. Mónica afirmó estar «destruida» por la noticia, sin ahondar en más detalles acerca de las causas de la muerte del primo del Rey Felipe VI, ni revelar detalles en relación con su encuentro en el tanatorio de Fernando con los Reyes Felipe y Doña Letizia. Mónica tampoco se pronunció al respecto de la ausencia de Don Juan Carlos I quien, pese a la estrecha relación que tenía con el hijo menor de su hermana mayor no pudo viajar a España para darle su último adiós. El Rey emérito sí acudió en la tarde de ayer a la misa funeral, aprovechando su visita a España por la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. La historia de amor de Mónica Luque y Fernando Gómez-Acebo

Fernando Gómez-Acebo y Mónica Martín Luque, quien fue su primera esposa, mantenían una relación cordial, incluso estrecha, hasta el fallecimiento del hijo de Luis Gómez-Acebo. La pareja estuvo casa durante siete años, desde 2004 y hasta 2011. Se dieron el Sí, quiero por todo lo alto el mismo año en que, curiosamente, también se celebró la boda de su primo, el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, y Doña Letizia. A la boda de Fernando y Mónica acudieron los entonces reyes de España, Juan Carlos y Sofía, acompañados de los actuales monarcas.

El hijo de Luis Gómez-Acebo y su pareja anunciaron su separación en 2011 alegando «problemas por incompatibilidad de caracteres» después de varios intentos por salvar la relación. Tras su divorcio, Luis Gómez-Acebo rehizo su vida con la periodista griega Nadia Halamandari, con quien se casó en una íntima ceremonia civil celebrada en Atenas. Fruto de esta relación, Fernando Gómez-Acebo se convirtió en padre el 5 de junio de 2016. Por su parte, Mónica se conoce que mantiene una relación sentimental con José Manuel Yzaga Fernández, hijo del empresario Manuel Yzaga, fallecido en un accidente en 2004, y de Consuelo Fernández de Córdoba, con un linaje aristocrático que se remonta a siglos pasados.