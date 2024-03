Mónica Martín Luque cancela su reaparición tras la muerte de Fernando Gómez-Acebo «por fuerza mayor»

El pasado martes 19 de marzo, Juan Peña celebró una gran fiesta con motivo de su 44º cumpleaños, donde estuvo rodeado de una larga lista de familiares y amigos. Entre todos los invitados se esperaba la presencia de Mónica Martín Luque, ex mujer del recién fallecido Fernando Gómez-Acebo, pero finalmente, no pudo ser. La que fue nuera de la Infanta Pilar no reapareció ante los medios por «causas de fuerza mayor», tal y como ha podido confirmar el cantante a LOOK.

«Estos días almorzaré con ella, pero a última hora tuvo una circunstancia de fuerza mayor y no pudo venir», explicaba el cumpleañero sin entrar en mayores detalles sobre qué es lo le sucedió para tener que cancelar la que hubiera sido su reaparición pública después de la muerte del primo del Rey Felipe VI.

Mónica Martín Luque, en el show gastronómico ‘Wah’ de Madrid./ Gtres

El cumpleaños de Juan Peña fue el 15 de febrero, pero por compromisos laborales, no pudo celebrarlo en España ese mismo día, ya que se encontraba cantando en América. Es por ello por lo que tuvo que retrasar el festejo hasta un mes después. A juzgar por sus palabras, la fiesta ha ido tal y como se esperaba, pero lo cierto es que, además de Mónica, hubo otras muchas ausencias por la capacidad del local elegido, ya que tenía un límite de 80 personas: «Me hubiese encantado haber invitado a todos. Con los que no pudieron venir haré una comida posterior», señalaba.

Juan Peña y Sonia González en el 44º cumpleaños del cantante./ Gtres

Mónica Martín Luque ha estado presente en muchos de los cumpleaños de Juan, ya que mantienen una gran relación de amistad desde hace años. De esta manera, es probable que su ausencia haya sido muy notoria para él, ya que considera que los amigos «son personas que forman parte de su vida diaria», tal y como ha confesado a este digital.

La última vez de Mónica Martín Luque ante las cámaras

El pasado 1 de marzo, Fernando Gómez Acebo falleció a los 49 años con motivo de una insuficiencia respiratoria crónica que se agravó en los últimos meses tras contraer gripe A. Toda su familia quedó consternada ante su pérdida, incluida Mónica Martín Luque, la mujer con la que compartió siete años de su vida, desde 2004 hasta 2011. Fue precisamente en el último adiós del benjamín de los hijos de los duques de Badajoz donde se vio a Mónica por última vez ante las cámaras, rota de dolor y completamente desconsolada con lo ocurrido.

Mónica Martín Luque en el entierro de Fernando Gómez Acebo./ Gtres

Martín Luque siempre ha sido una mujer discreta, aunque su primer matrimonio la posicionó como personaje de la vida pública. No obstante, nunca ha querido traspasar ciertos límites, algo que sus amigos también respetan, como es el caso de Juan Peña, quien no ha querido difundir más información de la necesaria sobre el duelo por el que está atravesando la empresaria.