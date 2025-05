Mónica Cruz se ha dado cita con LOOK a escasas semanas de comenzar el verano. La actriz presume de tener una piel bronceada que cuida al detalle en los meses en los que se llevan capas de abrigo. La hermana de Penélope, que tiene un truco infalible para ello, también ha enumerado los trucos que tiene para estar a punto -aunque de vez en cuando se permite saltarse la dieta-. Además, la intérprete de UPA Dance ha recordado la ocasión en la que tuvo que hacer de doble de su hermana por un motivo de peso.

Los trucos de belleza de Mónica Cruz

Sabido es que las hermanas Cruz tienen el secreto de la eterna juventud. Para ellas los años no pasan ya que guardan la misma belleza desde hace años. LOOK se ha dado cita con Mónica, que ha destapado qué productos no faltan en su neceser del día a día. «Una buena crema hidratante, mi protector solar (un producto que en los últimos años es muy demandado para los meses sin sol y que también actúa como BB cream), una crema corporal o aceite glow (ideal para la próxima temporada estival)», ha dicho Mónica.

Mónica Cruz. (FOTO: LOOK)

A sus 48 años, Mónica puede presumir de un físico envidiable. Sin embargo, no es de las que pasa gran parte de su día en el gimnasio, ya que considera que no hay que darle demasiada importancia al aspecto de la que tiene. «Cuidarse es importante, pero tampoco hay que darle…», ha explicado. Eso no significa que no se preocupe por tener una buena apariencia, y es por ello que ella cuida mucho «la piel, la alimentación, el descanso» y «tomar vitaminas».

En este encuentro, la cuñada de Javier Bardem también ha dejado claro que no sigue ningún tipo de dieta, si no que trata de estar sana y ser la mejor versión de sí misma. «No tengo una alimentación estricta. Como sano porque quiero estar sana», ha explicado. Además, ha opinado que por ello no deja de darse «caprichos» ya que considera que «es bueno para el cuerpo».

El motivo por el que tuvo que hacer de doble de su hermana

En el 2010, Mónica Cruz tuvo que ponerse en la piel de su hermana Penélope como su doble en Piratas del Caribe 4. Disimular su embarazo no fue fácil y fue por ello por lo que el equipo de dirección consideró que su mejor doble sería la hermana de la protagonista en algunas escenas. Y así fue.

Penélope y Mónica Cruz en un evento. (Foto: GTRES)

Debido a su parecido físico, Mónica interpretó a su hermana. Sin embargo, la protagonista de UPA ha dicho que una de las mayores diferencias con Penélope es su tono de piel: «Mi hermana es más blanquita que yo».