Siempre hace gala de su habitual discreción, sin embargo, esta vez, Mónica Cruz ha dejado a un lado su eterno blindaje. Sin querer entrar en detalles, la intérprete que formó parte del elenco de Un paso adelante ha hablado sobre su situación personal. En los últimos meses, el nombre de la actriz ha estado ligado al de Alejandro Sanz y, precisamente, sobre esto se ha pronunciado.

«Yo no he dicho nada. Yo no tengo ninguna relación. No he hablado de nada», ha indicado en un primer momento. «Voy a seguir sin entrar ahí. Yo como veréis no hay nada y el día que tenga una relación no la voy a tener encerrada bajo llave», ha añadido. «Nunca hablo de estas cosas, pero vosotros veis mi día a día», ha finalizado.

Mónica Cruz posando. (Foto: Gtres)

Con estas palabras, Mónica Cruz ha querido despejar todo tipo de incógnitas acerca de su presunto romance con el intérprete de Corazón partío. Cabe reseñar que, hace tan solo unos meses, la hermana de Penélope Cruz también se pronunció sobre este entramado amoroso que la ha colocado en primera plana mediática.

En enero, con motivo de la presentación de la temporada de El Desafío en la que participó, Mónica Cruz se pronunció sobre el artista. «Eso sí que es un desafío. Ya sabéis que nunca hablo de mi vida privada y quiero seguir así. Porque se hablan tantas cosas que digo: ‘menos mal que yo no digo nada’. Creo que habría que preguntar a toda la gente que está hablando», expresó.

Mónica Cruz en un evento. (Foto: Gtres)

El origen de todo

El pasado mes de diciembre el emblemático Teatro Barceló de Madrid se vistió de gala para acoger el fiestón que organizó Alejandro Sanz por su cumpleaños. Para ello, tanto él como el resto de los asistentes vivieron una velada mágica ambientada en el musical Moulin Rouge, que llevó a sus invitados a recordar el París de los años veinte. No se perdió la cita Mónica Cruz, a quien desde entonces relacionan con el artista.

Mónica Cruz junto a Alejandro Sanz. (Foto: Redes sociales)

Un acercamiento desde hace tiempo

Sea como fuere, lo cierto es que, por el momento, no existe documentación gráfica de las citas que Alejandro Sanz y Mónica Cruz habrían compartido, puesto que, de acuerdo la revista ¡Hola!, los protagonistas «se han encargado de verse en lugares privados o con amigos para no despertar ninguna sospecha».

La noticia que relaciona a Alejandro Sanz con Mónica Cruz se produjo seis meses después de que se anunciara la ruptura del cantante con Rachel Valdés, con quien estuvo más de tres años. Según reveló por aquel entonces la revista del saludo, la decisión la habría tomado él por un desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres.