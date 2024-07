Los momentos de los JJOO que pasarán a la historia: del talento Lady Gaga a la emoción de Rafa Nadal

La capital francesa se ha vestido de gala para recibir a la nueva edición de los Juegos Olímpicos. La ceremonia de inauguración ha estado repleta de momentos que pasarán a la historia y muchos de ellos tienen que ver con nuestra cultura. Los Reyes de España se trasladaron hasta París para apoyar a los deportistas españoles. Doña Letizia, al ver a sus compatriotas, se levantó para aplaudir y demostró que está a su lado al 100%.

Tal y como ha contado el soberano, la Familia Real se irá repartiendo durante estas semanas para asistir a las competiciones más importantes de las Olimpiadas. Se espera que aparezca la Reina Sofía y también está previsto que la princesa Leonor y su hermana Sofía disfruten del espectáculo. Pero, ¿cómo ha sido el pistoletazo de salida? A continuación repasamos las escenas que han cautivado al público.

Rafa Nadal, con Zinedine Zidane. (Foto: Gtres)

Carlos Alcaraz y Rafa Nadal son dos de los deportistas más mediáticos que representarán a España en estas Olimpicadas. El mallorquín ha vivido un momento realmente emocionante gracias al futbolista Zinedine Zidane, antiguo jugador del Real Madrid. Después de haber ganado 14 Roland Garros, Nadal se ha convertido en una estrella con mucha influencia en Francia, por eso Zidane le entregó la antorcha.

Después de recibir la llama Olímpica con los ojos vidriosos y una enorme sonrisa, el tenista se dirigió hasta el pebetero por el río Sena en una pequeña barquita. Cuando llegó a su destino le estaban esperando la tenista Serena Williams, el atleta Carl Lewis y la gimnasta Nadia Comaneci.

I feel so completely grateful to have been asked to open the Paris @Olympics 2024 this year. I am also humbled to be asked by the Olympics organizing committee to sing such a special French song—a song to honor the French people and their tremendous history of art, music, and… pic.twitter.com/FMNyiosHUR

— Lady Gaga (@ladygaga) July 26, 2024