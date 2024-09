El momento más agridulce de Josep Santacana, a un paso de la cárcel a punto de ser padre

Josep Santacana atraviesa el que es uno de los momentos más complicados de su vida. El todavía marido de Arantxa Sánchez Vicario recibió el 23 de septiembre una noticia que nunca habría querido conocer. La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado el recurso en el que solicitaba anular su condena a tres años y tres meses de cárcel por un delito de alzamiento de bienes en el proceso en el que se sentó con la ex tenista en el banquillo por descapitalizar su patrimonio para evitar pagar al Banco de Luxemburgo una deuda de 7,5 millones de euros.

La Justicia ha ratificado la sentencia a la que fue condenado en enero a pesar del recurso en el que Josep Santacana alegaba que se vio vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a la defensa. Sin embargo, el abogado que representa a Santacana, Juan Segarra, ha confirmado que recurrirán la sentencia ante el Supremo .

Un momento clave

Este revés que se produce cuando Santacana está a punto de convertirse en padre de nuevo junto a su actual pareja, Beatriz. El empresario ya es padre de Arantxa y Leo, los dos hijos que tuvo con Vicario, fruto de su matrimonio.

Santacana y Arantxa Sánchez Vicario

La ex pareja inició su historia de amor en el año 2007 cuando se conocieron en Ibiza. Sin embargo, su romance estuvo marcado por la sombra de la polémica. Por aquel entonces, ella era una deportista de éxito y él un empresario desconocido. Tan solo un año después se dieron el ‘sí, quiero’ en una ceremonia celebrada en el emblemático castillo de Perelada, el que fue centro del condado del mismo nombre en Gerona. En 2009 nació su primera hija, Arantxa, y en 2011, Leo.

Los padres de Arantxa se opusieron a su relación, ya que desconfiaban de Santacana. Con el paso del tiempo, la ex tenista y su familia dejaron a un lado las rencillas del pasado y se volvieron a mostrar muy unidos.

La ex tenista sobre su matrimonio

Arantxa Sánchez Vicario se pronunció sobre cómo se sentía tras su matrimonio fallido con Josep Santacana. «No me arrepiento de haber dado todo por amor, me arrepiento de haberle dado el control de todo lo que tenía. Tenía que haber separado el amor del resto de mi vida», confesó en su momento a la revista ¡Hola!