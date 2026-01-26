David Bustamante descubrió, hace unos años, otro de sus grandes talentos: la interpretación. Más allá de su trabajo en la industria musical, el ex de Paula Echevarría volverá a reencontrarse con el público en el teatro. El artista se pondrá en la piel de Antonio Banderas de la mano de El Zorro, el musical. Un reto que emociona mucho al cantante y que le ha llegado en uno de sus mejores momento con Yana Olina, su pareja, con la que lleva casi una década de relación.

¿Le ha llamado Bustamante a Antonio Banderas?

En la presentación de El Zorro, Bustamante ha expresado que fue toda una sorpresa saber que iba a interpretar el papel protagonista: «También fue una sorpresa cuando dije que sí, porque no pude rechazar un proyecto tan bonito. Es un super héroe con el que he crecido. Estoy muy ilusionado, es un equipo muy joven y con muchas ganas».

David Bustamante en la presentación de ‘El Zorro’. (Foto: Gtres)

Una de las grandes incógnitas ha sido si, el artista, ha tenido la ocasión de hablar con Antonio Banderas, que en 1998 adoptó este papel en la gran pantalla. «No hablé para esto, pero posiblemente le invitaremos para que venga a disfrutar y para que nos de algún consejo», ha desvelado el intérprete de Devuélveme la vida, que estará este año preparándose ante del estreno: «Va a ser un año intenso, daré clases de esgrima, acrobacias, artes marciales, que las hago desde pequeño, pero hay que refrescar y estar en mi mejor versión posible. Tengo mucho equilibrio, cuidando la alimentación… Tengo que estar muy en forma».

Ocho año con Yana y una futura paternidad

En esta nueva etapa -y reto-, el artista de San Vicente de la Barquera ha contado con el apoyo de su chica, Yana Olina, a la que conoció en un programa de baile y con la que, en dos años, celebrará su primera década juntos: «Me han dicho que me lleve la máscara luego a casa. Yana me ayuda con todo, es la compañera perfecta, me ayuda mucho con la preparación, con el texto, me ayuda a vivir. sin ella no sería posible nada. Estoy muy cómodo, muy feliz, son ocho años de relación y bueno, la verdad que nos complementamos muy bien. Tenemos una vida tranquila, normal…».

David Bustamante. (Foto: Gtres)

Sobre si está abierto a ampliar la familia, Bustamante ha sido rotundo y, entre risas, no ha cerrado la puerta a una próxima paternidad: «Todo llega en esta vida, ¿paternidad? Es lo natural, cuando sea el momento, llegará».

Hasta ese momento, Bustamante aún tiene mucho de lo que preocuparse -y ocuparse- de Daniela, su hija en común con Paula Echevarría que, este 2026, alcanzará la mayoría de edad: «Es muy responsable, unos objetivos de lo que quiere ser. Los papás, tanto Paula como yo estaremos ahí. Le encanta la música, pero la voz salió a la madre. A ella le gusta mucho la moda, el marketing… Aprenderá de la mejor, que la tiene en casa».