El gran sufrimiento de Millán Salcedo después de que le cortaran parte de la lengua

Sábado Deluxe ha vuelto a sorprender a la audiencia con su último invitado. Este fue nada más y nada menos que Millán Salcedo, que se sentó en el plató de Telecinco durante la pasada noche para relatar que su trayectoria profesional no ha sido un camino de rosas. Y es que pese a que desde fuera imaginemos que los rostros conocidos lo han tenido fácil a la hora de convertirse en estrellas, lo cierto es que también han tenido que superar baches verdaderamente complicados.

Este ha sido el caso del que fuera componente del grupo cómico Martes y Trece. Todo parecía funcionar a las mil maravillas en su vida hasta que sufrió un ataque epiléptico por el que estuvo hasta once días ingresado en la UCI, teniendo que ser operado posteriormente tras morderse la lengua durante ese periodo de convalecencia para cortarle parte de ésta. Esta inesperada intervención hizo que el humorista sintiera verdadero pánico sobre cómo sería a partir de ahí su carrera, ya que tuvo que aprender a vocalizar de nuevo cuando su voz es su principal instrumento de trabajo: “Imagínate que eres pianista y te cortan un dedo aunque sea un meñique, bueno si es el meñique de un pie no te importa”, comparaba entre carcajadas. Además, el actor explicó todos los detalles de cuál fue la intervención a la que fue sometido, llamada “friedrich de lengua”. Esta consistiría en eliminar el tejido necrótico de una herida que ha sido ocasionada por un mordisco, en este caso de manera inconsciente a consecuencia del episodio de epilepsia que sufrió: “Ya me pasó cuando la Mili. Allí me ocurrió una cosa parecida”, desvelaba.

Pero de todo se aprende, y pese a haber sido una experiencia verdaderamente dolorosa, Millán Salcedo ha conseguido sacar la parte positiva de todo lo vivido: “Yo siempre estaba por ahí, a partir de que me pasó, me recluí en mi propia casa. Luego vino lo de la pandemia.”, afirmaba, dejando entrever que había rebajado considerablemente su ritmo de vida. No obstante, asegura que aunque a priori pueda parecer una persona con carácter duro, su interior nada tiene que ver con eso: “Aunque tenga esta coraza soy muy sensible, no hay día que no llore. Y lo digo abiertamente. Soy muy sensible y no puedo soportarlo”, contaba muy emocionado, centrándose en el feliz presente que está viviendo aunque echando la vista atrás a las complicaciones que le supuso el perder una parte de su lengua.

En una noche muy especial para el cine nacional, el actor no pudo evitar recordar la figura de Verónica Forqué, fallecida hace tan solo dos meses. Su muerte marcó un antes y un después en nuestro país, sacando a la luz el tema de las enfermedades mentales y cómo éste había sido un tabú públicamente. Por su parte, Millán Salcedo quiso aprovechar su aparición en prime time para lanzar un mensaje a Televisión Española al considerar “absolutamente injusta” la participación de la intérprete en MasterChef Celebrity 6: “Han pasado dos meses y no se ha hecho nada. Es injusto que RTVE contrate a una persona que al verla ya se sabía que algo le pasaba. Que no le hicieran una prueba, que la cadena pública permitiera que esa mujer trabajara cuando no debía de estar ahí nunca… ¿Es así como cuidamos a las estrellas de este país? No os da vergüenza?”, preguntaba tajantemente.