El estreno de Miguel Torres en ‘Bailando con las estrellas’, con la ausencia de Paula Echevarría

Telecinco ha estrenado uno de los programas más importantes de la temporada, un proyecto llamado Bailando con las estrellas que está presentado por Jesús Vázquez. Cuenta con un casting muy interesante, aunque hay un famoso que ha llamado mucho más la atención que el resto: el antiguo jugador de fútbol Miguel Torres, conocido por su historia de amor con Paula Echevarría.

Gracias a la carga informativa de su personaje público, Miguel Torres tuvo el placer de ser la primera celebridad en salir a la pista de baile. Ejecutó una coreografía perfecta bajo una canción de Ricky Martin y consiguió un total de 26 puntos, lo que le permitió continuar en el reality. Sin embargo, todo el mundo está hablando de lo mismo: de la sonada ausencia de Paula Echevarría.

Miguel Torres en ‘Bailando con las estrellas’ / Telecinco

Hace un tiempo Paula no tenía buena relación con Telecinco, pero la cadena ha cambiado de línea editorial y la actriz es uno de los miembros del jurado de Got Talent. Por ese motivo todo el mundo esperaba que acompañase a su novio, pero por razones que se desconocen ha decidido que esté solo durante la primera gala de Bailando con las estrellas.

Miguel Torres conquista a Antonia Dell’Atte

«Te espero en mi camerino». Esas han sido las palabras exactas de Antonia Dell’Atte tras ver la actuación de Miguel Torres, quien ha practicado un baile de estilo latino junto a Sandra Torremadé. El novio de Paula Echevarría ha entretenido al público gracias a la famosa canción Livin la vida loca de Ricky Martin.

Antonia Dell’Atte posando / GTRES

El exfutbolista ha mostrado su mejor versión en la pista de baile y los espectadores le ha recibido con los brazos abiertos. Los comentarios de Antonia Dell’Atte, uno de los miembros del jurado, han arrancado las carcajadas del público que estaba en plató. La modelo italiana, conocida por su relación con Alesandro Lequio, entre otras cosas, se ha quedado muy sorprendida con el talento de Miguel.

El concursante ha tenido que defender un estilo de baile llamado jive y no ha tardado en conquistar a los miembros del jurado. No solo a Antonia Dell’Atte, el resto de profesionales que juzgan a los participantes han valorado positivamente el trabajo de Miguel Torres. Gorma Márquez ha recalcado que no estaba nervioso, a pesar de que era el primero en actuar.

La declaración de intenciones de Miguel Torres

Miguel Torres en Telecinco / ‘Bailando con las estrellas’

A pesar de que es uno de los rostros más cotizados de la crónica social, Miguel Torres siempre ha intentado guardar las distancias. No está interesado en convertirse en noticia por sus asuntos personales, de ahí que haya estado en tantas ocasiones retirado en un segundo plano.

El concurso presentado por Jesús Vázquez le ha ayudado a mostrar su faceta más desconocida. Ha hecho una declaración de intenciones: quiere que el público le conozca mejor, no solo por su historia con Echevarría.

«No sé si por la inconsciencia o por poner en funcionamiento mis límites, pero me sumo a este equipazo para aprender a bailar. Algo que no he hecho en mi vida y que como mínimo tengo claro que a peor no podré ir», empieza diciendo antes de actuar. «Es un auténtico placer participar en Bailando con las estrellas. Espero estar a la altura del pedazo de formato y sobre todo hacer que mi profe/compañera/bailarina pueda demostrar lo buena que es».