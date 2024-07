Miguel Herrán y Celia Pedraza han puesto punto y final a su relación tras poco más de un año juntos y seis meses después de haber dado la bienvenida a su primera y única hija en común. El actor ha compartido la noticia con sus más de once millones de seguidores en Instagram, a través de un breve pero conciso comunicado, buscando evitar cualquier tipo de especulación. «Para evitar rumores, queremos informar que hace algún tiempo Celia y yo decidimos tomar caminos distintos en nuestra relación sentimental», ha dicho.

El protagonista de La Casa de Papel no ha querido ahondar en más detalles al respecto de la inesperada ruptura ni de los motivos que habrían llevado a la pareja a separar sus caminos, mientras que, por el momento, la hermana de la actriz María Pedraza no se ha pronunciado sobre la noticia. Una que llega, cabe destacar, después de una complicada etapa para el intérprete de Modelo 77, pues fue el pasado mes de mayo cuando Miguel Herrán sufrió un aparatoso accidente de moto que aunque no repotó gravedad, lo mantuvo inactivo y alejado de sus quehaceres profesionales durante un tiempo.

Aunque Miguel Herrán ha escrito el comunicado con la voluntad de anticiparse a un abanico de informaciones falsas o no, lo cierto es que la noticia de su ruptura circulaba desde hacía tiempo entre bastidores en la crónica social de nuestro país. De hecho, el programa de Catalunya Radio Que no surti d’aquí, presentado por Juliana Canet, Roger Carandell y Marta Montaner, aseguró en enero que la ya ex pareja había roto justo antes de que Celia Pedraza diera a luz. «Hay rumores de separación, se separaron justo antes de que naciera la criatura, y ahora hay como la gran duda de si se criará en una u otra, o en una casa conjunta», apuntó Carandell.

Unas palabras a las que se sumó el hecho de que Pedraza borrara todas las fotografías que tenía con Miguel Herrán en su feed en la ya citada red social, donde reúne a más de cien mil seguidores. Miguel Herrán y María Pedraza dieron la bienvenida al mundo a su hija en enero. Fue el propio actor, de hecho, el encargado de anunciar la feliz noticia con una preciosa fotografía junto a la hermana de su compañera de profesión, María Pedraza, y la recién nacida en brazos. En las instantánea, la pareja aparecía visiblemente entusiasmanda y muy sonriente. La misma actitud que reflejaban otras, en primicia, a las que ha tuvo acceso este portal que situaban a Miguel y Celia en las inmediaciones del Hospital Universitario San Francisco de Asís, en Madrid, que gestiona el Instituto de las Franciscanas Misioneras de María; en el que la abodaga dio a luz.

Los inicios de la relación de Miguel Herrán y Celia Pedraza