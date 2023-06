Miguel Ángel Silvestre enloquece las redes con su «siesta» en el mediterráneo

El pasado 21 de junio, sobre las 17:00h de la tarde, comenzó el verano y, como es tradición en las redes, muchos de los rostros conocidos del panorama nacional no han esperado para publicar su primera fotografía en bañador. Sin ir más lejos, Miguel Ángel Silvestre, uno de los actores «más deseados» del país, ha sido de los primeros en posar para las cámaras tras la entrada de la época estival. En esta ocasión, lo ha hecho de una manera muy original y es que el castellonense ha dado la bienvenida al verano en la cubierta de un pequeño barco mientras su rostro refleja una inmensa relajación.

«Spanish nap», escribe junto a la publicación, que traducido al español, significa «siesta española». En la fotografía, el protagonista de Sin tetas no hay paraíso luce un bañador de color blanco mientras duerme plácidamente en la cubierta. Su localización no aparece especificada en ningún sitio pero, siguiendo la cuenta a la que ha mencionado bajo el título de la imagen (@rogeribizaboats), todo indica a que las Islas Baleares han sido el lugar escogido por Silvestre para descansar frente al mar. Por ahora, la publicación registra más de 400.000 me gustas y por momentos continúa creciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre)

Como era de esperar, los comentarios no han tardado en aparecer y sus más de 4 millones de seguidores han enloquecido con el posado del actor: «Patrimonio de la humanidad este hombre», «¡Pero, Miguel! Que nos infartas a todas», «Quiero desmayarme contigo», «Por favor, esto tendría que estar prohibido», «Seguro que nadie está mirando el mar», escribían algunos. Entre todos los mensajes, no podían faltar el de dos de sus grandes fans: Mercedes Milá y la apodada Vecina Rubia. Mientras que la primera se limitaba a hacerle una pregunta retórica al intérprete: «¿Pero qué haces, Miguel?», la segunda apostaba por el tono bromista: «Da me gusta a este comentario si también sabes cómo es el estampado de sus sábanas». A priori, todos los comentarios hacían alusión a su físico en general aunque los más observadores no han dudado en hacer «zoom» para fijarse en el tamaño del miembro del actor: «Like si tú también ampliaste la foto», «¿Ese paquete viene por Amazon?», escribían muchos.

Hace unos días, Divinity también publicaba una fotografía similar de Miguel Ángel Silvestre en alta mar, donde se le podía ver en ropa interior mirando al infinito. Todo indica a que estaría pasando unas vacaciones de lo más relajadas aunque, por el momento, se desconoce por completo cual será la compañía que habría elegido para viajar esta vez. Sin embargo, lo que sí que sabemos es que su madre fue su compañera de aventuras hace tan solo unas semanas, cuando se escaparon junto a un zoo belga: «Es hermoso e inspirador ver el cuidado que tienen por el mundo y los animales. Qué trabajo tan increíble», escribía.