Michelle Salas, hija de Luis Miguel, estalla tras ver la serie de su padre: «Sexualiza y viola la intimidad de una mujer de 19 años»

La serie de Luis Miguel en Netflix ha sido un torbellino a todos los niveles. La vida del cantante siempre ha estado rodeada de polémica y ahora que la segunda temporada ha terminado han comenzado algunas reacciones. Una de las más imponentes ha sido la de su hija, Michelle Salas, que tiene una parte importante de protagonismo en esta entrega de episodios. La joven había permanecido al margen y no se había posicionado tan radicalmente, pero ha esperado hasta el final para mostrar su opinión, que no va a dejar indiferente a nadie.

El relato audiovisual de esta segunda entrega se ubica en la década de los 90 y abarca hasta mitad de los 2000. En ella se repasan algunos de los momentos más importantes de la vida del artista, entre ellos el nacimiento de su primogénita. A Michelle Salas no le ha gustado nada cómo se la ha retratado durante la serie y por eso ha expresado su malestar a través de su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs 🧿 (@michellesalasb)

En primer lugar se ha mostrado incómoda con tanta exposición pública y es que ella ha preferido siempre permanecer en un segundo plano: «Muchos saben que nunca he sido una persona a la que le gusta aclarar rumores. Siempre me he mantenido al margen de escándalos y opiniones aunque se traten de mí, porque a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor para mi salud mental y para cuidar a los que me rodean. Desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado expuesta al ojo público y he vivido rodeada de comentarios, críticas, comparaciones e inventos, por mencionar algunas cosas. Y sí, aunque ya estoy acostumbrada, confieso, que es algo que a veces me cuesta trabajo», comienza diciendo.

La hija del Sol de México ha explicado su malestar: «El día de hoy, sentada en el escritorio de mi departamento y el corazón abierto, me cuesta un poco de trabajo escribir esto y expresarlo de la forma correcta, ya que es un tema delicado para mí. No se trata de un tema laboral, sino que se trata de mi vida personal, mi familia, mi infancia y mi intimidad. La cual se ha visto expuesta y no necesariamente de la mejor manera…», indica.

Pero las palabras más demoledoras estaban por llegar porque desvela que ella no ha dado vía libre a los productores de la serie: «Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití, en ningún momento, el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta (…) sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad», dice.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Miguel La Serie (@luismiguellaserie)

Michelle Salas culmina un relato, que ha significado toda una catarsis para ella, justificando que «me atrevo a expresarles mi sentir, porque creo que debo hacerlo y no por mí solamente. Ninguna persona debe, bajo ninguna circunstancia, sentirse así y ser tratada de esta manera. Mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de ésta y además la distorsionen a su conveniencia», finaliza.