Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, doble cumpleaños tras su año mallorquín más feliz

¿Qué posibilidades hay de que dos miembros de la misma pareja cumplan años el mismo día? Una bonita casualidad que cada 2 de febrero convierte a Shakira y Gerard Piqué en protagonistas de titulares, pero que vuelve a repetirse el 25 de septiembre con una famosísima pareja de actores, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. Los dos miembros del matrimonio celebran este sábado su cumpleaños, aunque con una gran diferencia de edad que no les permite compartir tarta, o al menos velas.

Mientras que el protagonista de ‘Wall Street’ tendrá que soplar 77 años, la galesa hará lo propio con el número 52. Como ya es habitual desde hace más de dos décadas lo harán juntos y al lado de la familia que han formado, pues son padres de un chico y una chica, Dylan Michael (21) y Carys Zeta (18). Además, el actor tiene otro mayor llamado Cameron Douglas, conocido por protagonizar escándalos relacionados con las drogas, fruto de su primer matrimonio con Diandra Luker.

Como le sucede a muchos matrimonios, el suyo tampoco ha sido fácil y llegaron incluso a enfrentarse a una separación y dos enfermedades graves. La primera llegó en 2010, cuando el intérprete desveló padecer un cáncer de garganta que, según dijo, le fue provocado por “el sexo oral”. Tan solo tres años después, el 4 de agosto de 2013, Michael y Catherine anunciaron su separación después de que la británica tuviera que ingresar en una clínica para tratarse el trastorno bipolar que padece. Sin embargo, no llegaron a iniciar los trámites de divorcio y al cabo de unos meses, en enero, anunciaron su reconciliación.

Desde entonces han podido disfrutar de su amor y de la familia. No solo en Estados Unidos sino también en España, concretamente en Mallorca. Cuando Douglas todavía estaba casado con Diandra, decidió comprar una imponente mansión con vistas al Mediterráneo a la que llamaron S’Estaca. Al divorciarse comenzaron a compartir la casa, para en 2014 intentar desprenderse de ella, pero los años pasaron y la casa seguía con el cartel de “Se vende” colgado.

Hasta que este 2021, quizás cansado de intentar la venta o enamorado definitivamente de la isla mallorquina, Michael Douglas decidía comprarle a su ex su parte de la vivienda, lo que ha convertido este verano en uno de los más felices en la isla. “Soy lo suficientemente mayor para darme cuenta de que ‘a esposa feliz, vida feliz’. Diandra ya no es la copropietaria de S’Estaca, compartirla no era agradable para nadie. Catherine es muy feliz aquí, tenemos nuestra intimidad y todo el mundo es muy agradable con nosotros. No me imagino ningún otro lugar en el Mediterráneo con estas vistas de la costa”, confirmaba el pasado mes de agosto al diario balear ‘Última hora’.

No hay verano que el matrimonio Douglas Zeta-Jones no viaje hasta Mallorca, donde están muy implicados en la preservación de la naturaleza de la zona. Con más de 77 hectáreas de terreno y 1.000 metros construidos, la vivienda balear es una de las grandes joyas inmobiliarias del actor. Tiene siete edificaciones diferentes con cinco apartamentos de diez habitaciones en los que se pueden alojar hasta 20 personas que pueden disfrutar de un paisaje sin igual. Además, cuenta con viñedos, huerto propio, piscina y carretera privada que la aísla aún más.