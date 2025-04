Rafa Nadal y Mery Perelló atraviesan un gran momento personal. Este 9 de abril se ha podido conocer que el ex tenista y su mujer esperan su segundo hijo. Una feliz noticia que ya han comunicado con ilusión a sus respectivas familias, que están encantadas con la llegada de otro pequeño.

Recientemente, Mery ha sido vista paseando en actitud relajada por Mallorca. Con un total look negro compuesto por una camiseta de manga corta, leggings Nike y gorra de Tommy Hilfiger ha lucido una prominente barriguita.

Rafa Nadal paseando con Mery Perelló. (Foto: Gtres)

Se encuentra muy bien y continúa haciendo sus quehaceres habituales, ocupándose del pequeño Rafa, que llegó al mundo el 8 de octubre de 2022. Juntos disfrutan de divertidos paseos, tal y como ha informado Semana. Y es que, cabe destacar que en su anterior embarazo atravesó ciertas dificultades por las que tuvo que ser hospitalizada antes de dar a luz a su primer hijo.

La última parición pública de Mery

Con la primavera recién estrenada, Mery Perelló, que está embarazada de cinco meses según confirma ¡Hola!, volvió a dar una lección en cuanto a moda se refiere. El pasado 27 de marzo, presidió la tercera edición de los premios de la Fundación Rafa Nadal, entidad en la que ejerce de directora general. Por aquel entonces, ya estaba embarazada, pero la información no había trascendido.

Rafa Nadal y Mery Perelló posando. (Foto: Gtres)

Mery Perelló lució un traje total white de inspiración working. Como prenda superior, una blazer fluida e incorporó también una camisa básica para rematar el elegante estilismo. Piezas que conjuntó con un pantalón de líneas rectas. Añadió también un abrigo sastre de paño de cuello solapa con cinturón. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la elección de su bolso, una pieza única. El accesorio en cuestión es un bolso marrón coñac ahumado de mano, concretamente el modelo GO-14, de la firma Louis Vuitton.

Rafa Nadal y Mery Perelló en un evento. (Foto: Gtres)

Un matrimonio discreto

Rafa Nadal y Mery Perelló siempre hacen gala de su habitual hermetismo en todo lo relacionado con su esfera personal. De hecho, sobre este asunto habló Nadal después de alzarse como ganador del torneo Roland Garros. «Ya soy muy abierto en la profesional, por mi tranquilidad y la de las personas que conviven conmigo, nos gusta tener un perfil bajo en lo personal», indicó. «La forma en la que cambia la vida no lo sé, porque no tengo experiencia, pero no tengo previsto que esto supongo un cambio en mi vida profesional», añadió.

El deportista y su esposa se conocieron cuando eran tan solo unos adolescentes en la localidad mallorquina de Manacor, su tierra natal. Fue Maribel, hermana de Rafa, quien les presentó y, desde entonces han escrito una bonita historia de amor que comenzó hace casi dos décadas. Pusieron el broche de oro a su relación en 2019 en una boda de ensueño en Sa Fortalesa de Pollença, un castillo del siglo XVII, situado en Palma de Mallorca.

El deseo de Rafa Nadal de ser padre

El feliz matrimonio nunca había ocultado sus ganas de formar una familia. «A mí me encantaría ser padre. Siempre pensé en serlo cuando me retirara, sobre los 26 años, pero tengo 34 y aquí sigo», confesó Rafa Nadal en 2020 durante una entrevista con Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya.