El mensaje secreto de Shakira para pactar con el juez

Shakira tenía hoy una importante cita en los juzgados de Barcelona. Acusada de fraude fiscal, la cantante colombiana se enfrentaba a una pena de ocho años de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros por haber defraudado, supuestamente, 14,5 millones de euros correspondientes al impuesto de la renta y al impuesto de patrimonio durante los años 2012 y 2014. Sin embargo, lo que podría haberse convertido en un mediático juicio con 12 sesiones y 117 testigos, ha terminado a primera hora con el acuerdo entre Shakira y las partes implicadas.

Puntual a su convocatoria en la Audiencia de Barcelona, la artista llegaba acompañada por sus abogados con una gran sonrisa y un total look en rosa pastel. Para la ocasión, la intérprete de Acróstico ha escogido un elegante traje de chaqueta combinado con un bolso de Jacquemus en el mismo tono, valorado en 750 euros, y unas gafas de sol a juego. Más discreta y sencilla de lo que suele aparecer en otro tipo de eventos, Shakira se ha decantado, no obstante, por un color asociado a la feminidad, al amor y a la dulzura sin hacer ostentación en ninguno de los detalles pensados para su estilismo. Toda una declaración de intenciones para su cordial encuentro con el juez, al que ha reconocido que defraudó a Hacienda.

Shakira, vestida con un total look en rosa pastel a su llegada al juzgado / Gtres

De esta manera, la artista ha aceptado una pena de tres años de prisión, que finalmente no cumplirá por carecer de antecedentes penales, y además deberá pagar una multa de más de 7,3 millones de euros. En su comunicado, los abogados de la colombiana han declarado ser «conscientes del desgaste y el tiempo que este proceso supone para una cantante de prestigio internacional como Shakira», por lo que «han alcanzado un acuerdo económico con la acusación con el fin de poner un punto y final al proceso; y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante».

Shakira momentos antes de entrar al juicio / Gtres

Además, en el escrito, se ha hecho hincapié en que Shakira, que tiene una edad de 46 años, ahora siente la necesidad «de priorizar su carrera, su estabilidad y la de sus hijos». Un mensaje que concuerda con su amable puesta en escena en los juzgados de Barcelona y su outfit de madre trabajadora y positiva. Hoy, lejos quedaban sus estilismos de mujer empoderada, como la pudimos ver hace solo unos días en la gala de los Latin Grammy 2023 celebrada en Sevilla, donde lanzó varios mensajes a su ex pareja y padre de Milan y Sasha, Gerard Piqué.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

En esta ocasión, Shakira necesitaba reflejar calma y saber estar en su encuentro con los tribunales. Aunque no es la única causa que la cantante tiene abierta con la justicia española. Tal y como ha manifestado a través de dicho comunicado, la colombiana seguirá su «lucha contra la Agencia Tributaria en el caso administrativo por el ejercicio fiscal de 2011, una vía con menos desgaste y exposición que la penal».

En este sentido, sus asesores legales han destacado en su nombre que, «desde el fondo hasta la forma, el caso de 2011 es un sinsentido; no solo porque no estaba ni cerca de ser residente en el 2011, sino porque me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces», sentenciaba.