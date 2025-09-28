El mensaje de Robert Gavin tras las últimas informaciones sobre su ruptura con Telma Ortiz

Robert Gavin Bonnar ha lanzado un mensaje a través de sus redes que pude interpretarse como una respuesta a las últimas informaciones que hay en circulación sobre su ruptura con Telma Ortiz. Después de una sólida relación de seis años y una hija en común, la pareja ha decidido emprender aventuras diferentes. La noticia saltó hace unos días y ahora sabemos que llevaban desde 2024 separados y que la crisis habría empezado por una discusión que tuvo lugar durante la presentación del libro de Gavin, titulado El cuarto poder.

Ante todo lo anterior, el irlandés ha recurrido a su cuenta de X (antiguo Twitter) para compartir una imagen en la que se ve al jugador de golf Rory Mcllory plantándole cara a sus detractores. El deportista no se corta y manda callar un aficionado que le está increpando, gesto que se ha ganado el aplauso del ex cuñado del Rey Felipe. Este último ha dado publicidad al material y ha añadido: «Muy bien dicho, Rory».

Telma Ortiz en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Aparentemente, las palabras de Robert Gavin no están relacionadas con todo lo que se está contando, pero, después de los últimos acontecimientos, algunos piensan que es una indirecta. No obstante, su iniciativa no ha servido para silenciar la información que manejan los expertos. De hecho, después de esto, la periodista Silva Taulés ha intervenido en un programa de televisión para desarrollar los datos.

Nuevos detalles sobre la ruptura

«Hay un mal rollo absoluto. Se separaron en junio del año pasado, cuando el cuñado de la Reina Letizia decide publicar una novela, El Cuarto poder, y nadie está de acuerdo con esa idea. Telma siempre había estado en segundo plano, siempre se había escondido un poco del ojo público, él la pone en el disparadero otra vez», ha declarado Silvia Taulés durante una intervención en D Corazón, espacio emitido en La 1 de TVE.

Telma Ortiz con Robert Gavin Bonnar. (Foto: Gtres)

«Ahí, en la presentación misma, tienen una discusión muy grande y se separan definitivamente, irreconciliable, y ahí sí se dan situaciones que no vamos a entrar, porque forman parte de la intimidad, pero hay situaciones escabrosas. Es imposible que le perdone», matiza Taulés. Según su investigación, la figura de Sharon Corr, ex pareja de Robert Gavin, habría generado un gran malestar en Telma y este habría sido el motivo de otros enfrentamientos que habrían tenido lugar durante la relación.

¿Por qué comenzaron los problemas?

Telma Ortiz atendiendo sus labores profesionales. (Foto: Gtres)

La periodista Laura Fa, una de las integrantes de Las Mamarazzi, ha ampliado la información de Silva Taulés. Ha echado la vista atrás y ha llegado a una conclusión: el origen del problema se remonta a años atrás. No es nuevo. «Se conocieron Telma y Gavin en 2016 con el royo de irse a esquiar con los hijos de cada uno y demás y en 2019 es cuando se destapa la relación que les vemos en un concierto juntos en Barcelona. Ser padres a determinadas edades, los hijos tampoco terminan de unir», comenta. Según cree, la maternidad de Telma ha terminado generando ciertas fricciones que han resultado ser irreversibles.

«Ella abandona la casa familiar hace un año. Ellos vivían en la casa de La Moraleja y la habían dejado porque no tenían dinero para pagarla porque Telma trabaja mucho, pero su ex pareja trabaja menos y no tiene ingresos y ella no podía mantener el ritmo de vida que él quería mantener. Él no era rico, era su mujer, él era el abogado de The Corrs. Tienen hijos, gastos y ella abandona la casa», defiende Fa. Ahora sólo hace falta tiempo para ver si Robert o Telma dan un paso adelante y dan explicaciones al respecto.