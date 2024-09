Melania Trump, la ex primera dama de los Estados Unidos, ha sorprendido al mundo al anunciar que publicará sus memorias bajo el título Melania. En un comunicado inesperado, la esposa del ex presidente Donald Trump ha revelado sus planes para compartir su versión de los hechos sobre su tiempo en la Casa Blanca, su vida antes de ser figura pública y las experiencias que marcaron su rol como esposa de un jefe de Estado. «Siento la responsabilidad de aclarar los hechos. Creo que es importante compartir mi perspectiva, la verdad», ha dicho la ex modelo eslovena.

Desde que dejó Washington D.C., Melania ha mantenido un perfil relativamente bajo a ojos de la crónica social, centrándose en su familia y su fundación Be Best, centrada en el bienestar infantil, la lucha contra el ciberacoso y la prevención del abuso de opioides. Sin embargo, el anuncio de su próximo libro podría revertir tal situación, pues promete ofrecer una visión más profunda de su vida, brindando detalles que hasta ahora han permanecido en la sombra. «La ex primera dama invita a los lectores a su mundo, ofreciendo un retrato íntimo de una mujer que ha vivido una vida extraordinaria», reza la web donde se puede adquirir en preventa el libro, de 256 páginas editado por Skyhorse.

No ha trascendido por el momento la fecha exacta de publicación de las memorias de Melania Trump, aunque todo apunta que será el próximo mes de octubre, un mes antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos para las que Donald Trump ha iniciado su campaña para un segundo mandato presidencial no consecutivo, cuando vean la luz. Y de ahí que ya se conozca el precio de las distintas ediciones de la publicación: entre 40 y 150 dólares la versión en papel, y 18 la electrónica. La versión más cara, cabe destacar, estará firmada y dedicada por la propia Melania e incluirá, además, fotografias de sus visitas internacionales en representación de la Casa Blanca, su juventud, así como de algunas apariciones junto a Donald Trump.

Aunque se desconoce el contenido del libro en sí mismo, lo cierto es que algunos expertos ya especulan sobre el impacto que sus revelaciones podrían tener, especialmente en el ámbito político. Su perspectiva, sin duda, será observada con atención tanto por seguidores como por críticos. Sin embargo, si Melania Trump sigue siendo tan impredecible como siempre, es probable que, fiel a su estilo, reserve algunas sorpresas dentro de sus páginas.

