Melania y Donald Trump han llegado a la Plaza de San Pedro, Roma, pasadas las 9:30 de la mañana de este sábado 26 de abril para el funeral del Papa Francisco, que coincide con el 55 cumpleaños de la mujer del actual presidente de Estados Unidos. Como muchos mandatarios e instituciones, los Trump no han accedido al solemne acto por la entrada principal.

Ante de la misa, que ha tenido lugar a las 10 de la mañana, tal y como estaba previsto, Donald Trump y su mujer han entrado hasta el interior de la Basílica para despedir al Papa Francisco en la capilla ardiente, cuyo ataúd se cerró hace unas horas. Tal y como manda el protocolo ambos han vestido de negro. Mientras que el mandatario ha llevado un sobrio traje de chaqueta, Melania ha lucido un traje negro que ha complementado con una mantilla corta que deja ver parte de su melena, que la ha llevado suelta.

Los Trump en el funeral del Papa Francisco. (FOTO: RTVE)

Antes de que el reloj marcase las 10 de la mañana, los Trump han accedido a la Plaza de San Pedro para buscar su sitio, casualmente muy cercano al de Los Reyes de España, con los que han intercambiado un breve saludo. Ha sido entonces cuando Melania ha dejado ver su look completo y que ha cubierto con un abrigo de doble botonadura. La mujer del Presidente de Estados Unidos ha vuelto a dar una lección de estilo para la ocasión sin dejar de lado el protocolo marcado.

Los Trump en su llegada a la Plaza de San Pedro. (FOTO: GTRES)

Sin duda alguna este 26 de abril es muy distinto a los anteriores para Melania ya que en esta ocasión no lo pasará en la Casa Blanca, si no que permanecerá unas horas en Roma debido al funeral del Papa con el que se ha reunido, siempre de negro (como manda el protocolo al no tener el Privilegio de blanco) en varias ocasiones y con el que ha tenido audiencias privadas debido al cargo que ostenta su marido.

Hace unas horas, los Trump aterrizaron en Roma para despedir al Papa Francisco este sábado. El político y su mujer han acudido en varias ocasiones hasta la capital italiana para tener encuentros privados con Francisco I. A pesar de sus diferencias ideológicas, el matrimonio siempre se ha mostrado muy a fin al Santo Pontífice y precisamente por ello no han querido faltar al acto solemne, donde han coincidido con diferentes líderes mundiales, con los que espera mantener una conversación en privado, tal y como adelantó. «Me gustaría atenderlos a todos, aunque tenemos muchos allí y todos quieren reunirse para hablar de comercio».

El motivo por el que Melania Trump siempre ha vestido de negro ante el Papa

Desde 1923, el vaticano concede un Privilegio de blanco a todas aquellas mujeres que forman parte de las casas reales que fueron fieles a la Iglesia católica durante el protestantismo, entre las que se encuentran la Reina Letizia (que no ha llevado peineta) o doña Sofía, que como no podía ser de otra manera, también han estado en el último adiós al Papa Francisco y que en esta ocasión no tienen este privilegio debido a que se trata de un funeral y no una audiencia privada.