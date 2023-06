Kiko Matamoros (66) y Marta López Álamo (26) ya son marido y mujer. La pareja se ha dado el Sí, quiero este viernes en la basílica de San Miguel, en el corazón de la conocida como Madrid de los Austrias, bajo la atenta mirada de más de doscientos invitados. Esta ha sido la tercera vez que el colaborador de Sálvame ha pasado por el altar, aunque la primera que lo ha hecho por el de una iglesia. Pues cabe recordar, que Kiko ya ha estado casado en dos ocasiones: primero con Marian Flores, a quien conoció mientras ella ejercía como azafata del programa Un,dos,tres…; y después, con Makoke, de quien se separó en agosto de 2019.

Tras la ceremonia en la iglesia, los novios y todos los invitados se han trasladado al exclusivo Hotel Mandarin Oriental Ritz de la capital madrileña, donde tiene lugar en estos momentos un banquete con todo lujo de detalles. Y es que ni la modelo ni el colaborador han escatimado en gastos. Según las primeras informaciones, el gasto del evento se acercaría a los 55.000 euros, cerca de 220 euros por invitado.

Hasta el templo se han acercado los familiares y amigos más allegados de la pareja, entre los destacan varios rostros conocidos de la televisión, como Alejandra Rubio, Nuria Marín o Chelo García Cortés, así como varios de los compañeros de Kiko en Supervivientes, como Ana Luque, Tania Medina, Alejandro Nieto, Nacho de Borbón y Anuar Beno, entre otros. Todos ellos, con traje o vestido cocktail o largo, de acuerdo al dress code impuesto por los novios para esta primera parte de la ceremonia.

Chelo García Cortés

Una de las primeras en llegar a la basílica ha sido Chelo García Cortés. La catalana ha lucido un estilismo de dos piezas compuesto por una americana blanca con motivos vegetales en rojo y unos pantalones blancos, que ha combinado con una camiseta de color rojo intenso, un bolso tipo clutch de color blanco y unos zapatos de tacón ancho a juego.

Alejandra Rubio

La hija de Terelu Campos se ha decantado por un vestido de colores rojos, morados y negro de Hannibal Laguna, con mangas abullonadas y un pronunciado escote, que ha combinado con unos zapatos atados al tobillo de color gris.

Laura Matamoros

También de rojo ha aparecido Laura Matamoros, una de las grandes esperadas en la ceremonia. La influencer, que ha ejercido como madrina en la boda de su padre, ha lucido un vestido de Redondo Brand, con un fajín en la cintura, con las mangas con volantes y la espalda abierta. El toque más especial lo han dado unas plumas del mismo tono del vestido en el bajo. Laura ha completado su atuendo con unas sandalias color berenjena, con pulsera y de plataforma delantera.

Nuria Marín

Por su parte, Nuria Marín, ha escogido un estilismo de Feversave marcado por una parte superior en forma de corsé, de color rojo, y una falda de caída fluida y con una sensual apertura a un lado. La presentadora de Socialité ha dado un toque más moderno al look con una cazadora de cuero negra y un bolso del mismo color.

Marta Castro

Marta Castro, quien fuera conocida por ser la mujer de Fonsi Nieto, ha acudido al enlace con un atuendo de dos piezas compuesto por una falda y una falda y una blusa de manga larga y fluida, en tono amarillo pastel, que ha combinado con unos tacones plateados y un clutch de tonos verde pastel.

María de Mora

María de Mora, amiga íntima de Kiko Matamoros, ha aparecido con una falda de tul roja diseñada en un estilo de patchwork y una blusa blanca de cuello desbocado. Por encima, ha escogido una blazer también de tono rojizo.

La presencia de María de Mora el enlace era una de las grandes incógnitas. «Le tengo mucho cariño, pero hay cosas que no me han gustado», decía el colaborador hace escasos días. «Yo cuando quiero mucho a una persona procuro no tener relación con gente que sé que le ha hecho mucho daño. Y ya está».