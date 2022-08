El vestido de tirantes con plumas de Massimo Dutti para un cóctel

Aunque tengas algunas prendas para vestir, cuando toca ir más elegante, no sabemos qué ponernos. Por esto el vestido de tirantes con plumas de Massimo Dutti es la solución a todo ello.

Te resuelve toda clase de looks a la hora de vestir, de salir de fiesta, de ir de invitada de boda y hasta para un cóctel.

El vestido de tirantes con plumas de Massimo Dutti

Tiene un diseño perfecto y te sentará de maravilla. Por esto lo elegirás en tus eventos más especiales. Es el ‘little black dress’ en su versión más sofisticada y estilosa. Un vestido de acabado satinado con elegantes plumas en la parte delantera de los tirantes: el toque distintivo definitivo.

Tiene acabado satinado que lo hacen más elegante, un cuello pico con escote super pronunciado y se cierra mediante cremallera en la parte posterior.

Confeccionado en viscosa 100%, desde Massimo Dutti nos dan las señas para poder conservar mejor este vestido. Como no lavar, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, no usar secadora y limpiar en seco.

Con qué lo combinamos

Con tal prenda siempre vas a acertar. Porque tiene el color que siempre va bien con todo, es sofisticado y elegante a la vez. Corto para mostrar tus piernas y con ese escotazo que siempre has soñado y que es total tendencia.

Por esto va perfecto con taconazos con los que estilizar más tu figura. En este caso, desde la web recomiendan los mule de tacón satinado, que están a un precio de 99,95 euros y que puedes comprar directamente en la misma tienda online; el bolso sobre piel en solapa de pico también a un precio de 99,95 euros; o los pendientes media luna en baño de oro, que tienes por 35,95 euros. con ello completas el look de este vestido.

Dónde lo compramos

Este vestido en negro y con plumas está en la web y en la tienda física de Massimo Dutti. Es de su firma Studio y el precio es de 129 euros. un diseño tentador que no vas a encontrar en muchos lugares. Las tallas disponibles ahora son de la XS a la L por lo que , si te encanta, es el momento de tener esta pieza. Si no, más adelante es posible que no estén tus tallas disponibles y sería una pena no tener tal prenda para todas las salidas que te esperan de ahora en adelante.