Han pasado más de dos años desde que Meghan Markle interpuso una demanda contra el tabloide británico ‘The Mail On Sunday’ tras publicar una carta que ella envió a su padre, Thomas Markle, en agosto de 2018. En el contenido de ese escrito se pudo leer cómo la mujer del príncipe Harry rogó a su progenitor que dejara de hablar con la prensa. Ahora un juez le ha dado la razón, ya que dicho medio de comunicación traspasó los límites e invadió su privacidad. De esta manera, la actriz que formó parte del elenco de ‘Suits’ no ha tenido que acudir de forma presencial al juicio que tenía previsto celebrarse próximamente.

Como forma de agradecimiento, Meghan Markle ha querido lanzar un comunicado en el que ha agradecido todo el apoyo ha recibido durante todo este tiempo. “Después de dos largos años luchando este litigio, estoy agradecida con las Cortes por hacer responsables a Associated Newspapers y The Mail on Sunday por sus prácticas ilegales y deshumanizadoras. Estas tácticas -y aquellas de sus publicaciones hermanas ‘MailOnline’ y el ‘Daily Mail’- no son nuevas, de hecho, han estado sucediendo por mucho tiempo sin consecuencias. Para esas publicaciones, es un juego. Para mí y muchos otros, es la vida real, relaciones reales, y tristeza muy real. El daño que se ha hecho y se continúa haciendo es profundo”, ha comenzado diciendo en el mensaje.

Sin embargo, en el escrito se ha podido leer una parte muy especial que ha dedicado a su madre y a su marido.“Comparto esta victoria con cada uno de ustedes, porque todos merecemos la justicia y la verdad, y todos merecemos algo mejor. Particularmente, quiero agradecer a mi esposo, a mi mamá y a mi equipo legal, y en especial a Jenny Afia por su apoyo incansable a lo largo de este proceso”, ha terminado diciendo muy satisfecha con la resolución final de este caso en el que ha salido victoriosa.

Fue en el mes de octubre de 2020 cuando el equipo legal de Meghan Markle solicitó que el juicio que estaba programado para enero fuera pospuesto por motivos confidenciales. El juez aceptó y anunció que a principios de 2021 tendría lugar la nueva audiencia. Los abogados de la cuñada de Kate Middleton solicitaron que el caso fuera resuelto sin llegar a juicio, situación que finalmente se ha llevado a cabo cuando el juez ha anunciado que Meghan ha tenido la razón en su demanda.

En enero de 2020, los duques de Sussex anunciaron a través de sus redes sociales que dejaban su rol dentro de la Familia Real británica. “Después de muchos meses de reflexión y discusiones internas, hemos elegido hacer una transición este año para comenzar a forjar un nuevo papel progresivo dentro de esta institución. Tenemos la intención de dar un paso atrás como miembros «mayores» de la Familia Real y trabajar para ser financieramente independientes, sin dejar de apoyar plenamente a Su Majestad la Reina», se pudo leer en el comunicado que hizo tambalear los cimientos del Palacio de Buckingham.

Ahora el matrimonio vive en una lujosa mansión en Los Ángeles -Estados Unidos- en la exclusiva zona de El Montecito. De esta manera, han podido lograr la privacidad que tanto han buscado tanto para ellos como para su hijo Archie. Llevan ya cerca de un año sin ver al resto de miembros de la Familia Real, pero lo cierto es que, en el mes de junio, Harry tiene prevista una visita a Reino Unido con motivo de la celebración del cumpleaños del duque de Edimburgo, que soplará 100 velas. De lo que no han transcendido más datos es de si su mujer y el nieto del príncipe de Gales viajarían con él.