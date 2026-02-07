Máxima preocupación por el estado de salud de Daniel de Suecia tras sus últimos movimientos

Daniel de Suecia podría estar atravesando un complicado momento de salud. Según apuntan desde un medio alemán, el esposo de Victoria de Suecia estaría a punto de ser sometido a un nuevo trasplante de riñón. Esta información trasciende cuando se cumplen 17 de la pasada intervención, ocurrida cuando aún no estaba casado con la princesa heredera del trono sueco con motivo de una disfunción congénita por la que también recibió tratamiento de diálisis. Se trataba de un órgano del cual el donante fue su padre y que le cambió la vida por completo. «Cuando los riñones no funcionan correctamente, la sangre se envenena», aseguró en una entrevista. «Solo unas horas después del trasplante, me sentí tan limpio y depurado, fue increíble», confesó. «Es como si de repente volvieras a ver la vida en color, después de haberla visto en blanco y negro», describió emocionado.

Los motivos que han llevado a la prensa germana a esta conclusión, que le sitúa a las puertas del quirófano con prontitud, son los últimos movimientos del duque consorte de Västergötland. Hace poco, Daniel de Suecia fue visto en las inmediaciones del Hospital Universitario de Karolinska y accediendo al mismo. Siguiendo la línea, a finales del pasado mes de enero, tuvo que cancelar su asistencia a un acto que estaba previsto en su agenda. Algo que, inevitablemente, avivó los rumores.

Daniel de Suecia en Estocolmo. (Foto: Gtres)

No obstante, en los últimos días, ha cumplido con sus compromisos, lo que ha llevado a los periodistas de Bunte a resaltar el cansancio que impera en su rostro, el cual han observado con minuciosidad en sus últimas apariciones públicas. Unas informaciones sobre las que, por el momento, la casa real sueca no se ha pronunciado, tratando así de mantener la calma en la sociedad. Es por eso por lo que no ha confirmado ni desmentido los preocupantes rumores, siguiendo su día a día institucional con normalidad.

Daniel y Victoria de Suecia en su último acto oficial. (Foto: Gtres)

La casa real de Suecia en los archivos de Epstein

Todo esto, además de ocurrir cuando se cumplen 17 años del primer trasplante de Daniel de Suecia, llega en un momento delicado para la casa real a la que pertenece por matrimonio. Hace escasos días, la desclasificación de nuevos archivos del caso Epstein ha puesto en un compromiso a la institución europea, puesto que, entre los nuevos nombres, aparece el de Sofía de Suecia, esposa de Carlos Felipe de Suecia, hermano de Victoria de Suecia y, por consiguiente, cuñada del protagonista de estas líneas.

Victoria de Suecia y su esposo Daniel, Carlos Felipe de Suecia y su mujer Sofía. (Foto: Gtres)

La relación de Sofía de Suecia y el multimillonario se remonta a 2009, cuando los suecos esperaban que Carlos Felipe volviera con Emma Pernald, su anterior novia a la que estuvo unido una década. Fue por aquel entonces cuando el nombre de Sofia Kristina Hellqvist Bernadotte —su designación de nacimiento— apareció en un email relacionado con el magnate financiero. Todo esto hizo que en las últimas jornadas, su figura se mantuviera en un discreto segundo plano en relación a su agenda, la cual debía retomar paulatinamente tras dar a luz y después de estar doce meses aparatada de sus compromisos reales.

Victoria y Daniel de Suecia y la princesa Mette-Marit. (Foto: Gtres)

A la figura de Sofía de Suecia se le suma también la de Mette-Marit, mujer de Haakon de Noruega, que, además de su vínculo con Jeffrey Epstein, enfrenta un complicado momento por el juicio al que va a ser sometido su hijo, Marius Borg, acusado de más de treinta delitos, entre los que se incluyen el de violación, agresión, tenencia de armas y otros relacionados con el tráfico de drogas. Todo esto ha hecho que el pueblo noruego se posicione en su contra.