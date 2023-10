Los duques de Huéscar, Máxima de Holanda y otros invitados a la boda de Victoria de Hohenlohe

Jerez de la Frontera ha sido el escenario que ha elegido Victoria de Hohenlohe, duquesa de Medinaceli, para casarse con Maxime Corneille. La ceremonia ha empezado alrededor de las 13:30 horas en la iglesia de San Miguel y ha estado oficiada por el sacerdote Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, el mismo que bautizó a los hijos de los duques de Huéscar. Fernando Fitz-James-Stuart y Solís-Beaumont y Sofía Palazuelo Barroso, quienes llevan casados desde 2018, han sido dos de los invitados más famosos al evento. No obstante, mucha gente ha reparado en la presencia de Máxima de Holanda.

La mujer del rey Guillermo llegó a Andalucía el pasado viernes 13 de octubre acompañada del monarca y de su hija, la princesa Amelia. Vestidas con un mantón de Manila, la joven y su madre llegaron a la preboda que había organizado la duquesa de Medinaceli. El acto ha llamado la atención de los mejores periodistas, a pesar de que los enamorados han intentado ser discretos.

La reina Máxima llegando a la preboda / GTRES

La reina de los Países Bajos y su hija, heredera al trono, no ha tardado en convertirse en noticia. Ambas eran conscientes de que su presencia le iba a robar protagonismo a la novia, por eso estado en un segundo plano. Sin embargo, todo lo que hace Máxima de Holanda se convierte en tendencia, así que pasar inadvertida no entra dentro de sus posibilidades. La monarca entró por una puerta lateral de la iglesia de San Miguel, pues la entrada principal estaba plagada de paparazzi y de curiosos. No querían atraer las miradas de nadie, solo acompañar a Victoria de Hohenlohe en este día tan especial.

La relación de Máxima de Holanda con Victoria de Hohenlohe

La duquesa de Medinaceli lleva Andalucía por bandera, por eso anunció su compromiso en la Feria de Abril de Sevilla. Fue allí donde conoció a la reina consorte de Holanda. Máxima es una gran amante de la cultura española y siempre que puede tiene un guiño con nuestro país. Por eso asistió a la preboda con un mantón de manila. Para la ceremonia se ha decantado por un look más discreto, pero igual de elegante. Ha llevado un vestido de manga larga con una abertura en la pierna izquierda.

Victoria de Hohenlohe saliendo de la iglesia / GTRES

La boda de Victoria de Hohenlohe y Maxime Corneille era de mañana y Máxima de Holanda tiene una enorme afición por los sombreros, así que ha aprovechado para ponerse un tocado muy original que le ha coronado como una de las mejores vestidas del evento.

La princesa Amalia, que tiene un estilo férreo, ha decidido rendir un bonito homenaje a España con su estilismo. La heredera al trono de los Países Bajos, se ha decantado por un vestido rojo, color oficial de nuestra patria. Era una pieza de corte midi ligeramente más larga por detrás que por delante. Llevaba un estampado de flores y un escote cruzado en V.

Los duques de Huéscar y otros invitados VIP

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart no han faltado al enlace matrimonial de Victoria de Hohenlohe. Les une una bonita amistad a la duquesa y han querido formar parte de este día tan especial. La duquesa de Medinaceli también estuvo en la boda de Fernando y Sofía organizaron en el palacio de Liria.

Los duques de Huéscar en la boda de la duquesa / GTRES

Luis Medina también se ha dejado ver por el famoso evento y su presencia ha llamado la atención porque estaba acompañado de su novia. La que tampoco ha estado sola ha sido la princesa Miriam al-Ghazi de Jordania, quien ha ido acompañada de su hijos, Boris y Beltrán de Bulgaria, de 26 y 24 años respectivamente.

Uno de los nombres más VIP es el de Gonzalo López de Carrizosa Caballero, presidente de Trifersa, una empresa de la agricultura fundada en 1965 en Jerez. Como no podía ser de otra forma, ha elegido de acompañante a su mujer, la elegante Macarena Pérez Luna y Ruiz.