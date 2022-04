Matías Prats Jr. aclara su relación con Sara Carbonero

Matías Prats Jr. se ha sentado en el plató de Viva la vida para dar a conocer su faceta más oculta. El periodista, más conocido por presentar la sección de deportes de los Informativos Telecinco, ha acudido al espacio televisivo para desvelar públicamente su último proyecto profesional: una novela bajo el título El futuro que olvidaste. La publicación, dedicada a su madre, Maite Chacón, ha hecho que el protagonista acuda a los platós de televisión para promocionarla.

Sin embargo, su aparición no ha quedado solo ahí. Matías se ha abierto en canal junto a Emma García y, frente a la pregunta de si estuvo saliendo con Sara Carbonero, el periodista ha respondido tajante: “Eso son tonterías. Hemos sido compañeros de radio y nos llevamos genial, pero no ha habido nada más”. Intentando zanjar los rumores de las últimas semanas, aunque muy celoso de su intimidad, el periodista ha explicado que se trata, nada más y nada menos, que de una “leyenda urbana”. Prats, queriendo romper el hielo, ha sentenciado: “Espero que se esté leyendo el libro. La veo tan feliz que ya lo demás me importa poco. Si le gusta el libro, mejor, pero la veo contenta”.

Aprovechando la ocasión, el presentador deportivo ha aclarado que está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, disfrutando de su pareja y pensando en la paternidad. “Si me preguntáis si tengo pareja, la respuesta es que sí, estoy ocupado”, ha comenzado diciendo. En cuanto a la idea de hacer abuelos a sus padres, el protagonista ha dejado entrever su posición: “Tengo 37 años y ya voy un poco tarde. Puede que cualquier día le dé una sorpresa a don Marías y doña Maite”. También ha admitido que su hermana, tres años menor que él, le ha adelantado. “Por circunstancias, no he encontrado la oportunidad perfecta. El sentimiento de ser padre lo tengo desde hace muchos años”, ha terminado diciendo.

Dejando a un lado su vida personal, Matías Prats Jr. ha sido invitado al plató de Mediaset para presentar su nueva novela, la cual ha escrito con toda la dedicación del mundo a pesar de no sentirse un escritor como tal. “Tuve un momento en el que paré y no sabía si seguir, pero las personas de la editorial me arroparon y aquí está”, ha confesado. El protagonista se siente muy orgulloso con su primera obra, la cual ha querido dedicársela a su madre, que le ha dado el visto bueno. “Siempre es mi padre el que se lleva los reconocimientos, pero mi madre también es una mujer muy trabajadora y se merece su momento”, se ha sincerado. La relación que Matías tiene con su madre Maite es muy especial, tanto que la admiración que tiene por ella le ha llevado a estar hoy aquí sentado. “Somos muy parecido. Ha superado muchas dificultades y tengo un cariño inmenso por ella. Tengo un ejemplo clarísimo en la vida que es mi padre, le admiro, pero mi madre me ha marcado el camino como persona”, ha comunicado. Además, ha querido recordar que su madre se emocionó cuando leyó la dedicatoria de su primera novela, un momento que ha calificado como “entrañable” y que nunca va a poder borrar de su retina.