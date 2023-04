De Marta Pombo a Anabel Pantoja: los VIP que acuden a terapia

La salud mental es importante porque afecta todos los aspectos de la vida de una persona, al bienestar emocional, psicológico y social al mismo tiempo que interfiere en su capacidad para manejar los desafíos y estrés de la vida diaria. Por todo ello es de vital importancia ponerse en manos de los profesionales. Numerosos rostros conocidos tanto del panorama nacional como internacional no han dudado en dar un paso al frente para normalizar que ir al psicólogo es lo propio cuando no se está bien o incluso estando bien, ya que sana en todos los sentidos.

Hace tan solo unos días, Anabel Pantoja, que se encuentra en pleno duelo tras su ruptura con Yulen Pereira no dudó en compartir un post en el que se desahogó como nunca antes había hecho.

Fue durante una rueda de prensa cuando indicó que está yendo al psicólogo. Al ser preguntada por su ex, fue tajante. «No sé nada ni quiero saberlo porque mi psicóloga me ha dicho que no me contaminéis», indicó. Además, a través de las redes sociales estalló. «Me siento como una absoluta delincuente, he tenido y sigo soportando a día de hoy que se me juzgue tanto en redes como en programas, lo mala hija que soy, que si no trabajo o a que me dedico, cuando llevo 15 años sin parar, si he sido mala esposa, por querer ser feliz y no hacer daño, si voy exigiendo o siendo borde por querer respeto en un funeral de mi padre, donde curiosamente la Guardia Civil iba a buscarme, otra locura de la que se me acusó y nadie me pidió perdón», explicó en un texto al que acompañó una serie de fotografías llorando, completamente rota.

Marta Pombo

Quien también dio un paso al frente en este ámbito fue Marta Pombo. La hermana de María Pombo desapareció de las redes sociales durante un tiempo para poner en orden su vida. Con total naturalidad, la influencer habla de lo bien que le ha venido ir a terapia.

Selena Gomez

Selena Gomez siempre ha hablado sin tapujos de salud mental y su lucha contra estos problemas. De hecho, la intérprete de Hands to myself ha querido abrirse a corazón abierto sobre esos problemas y ha contado que ha estado en cuatro centros de tratamiento.

«Cuando cumplí los veinte años fue cuando empezó a oscurecerse mucho, cuando empecé a sentir que no tenía el control de lo que sentía, ya fuera realmente bueno o realmente malo», contó en una entrevista. De hecho, llegó a caer en una depresión.

Se suma a la lista de famosos que han recurrido a la terapia Lucía Rivera, quien recientemente cuenta parte de su vida en su libro titulado Nada es lo que parece.