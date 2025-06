Marta López y el fisioterapeuta de Juan Carlos I, últimas compras antes del "sí, quiero"

Marta López está de celebración. El próximo fin de semana pasará por el altar por tercera vez y, como no podía ser de otra manera, lo hará por todo lo alto: con 400 invitados y en el mirador de Cuatro Vientos, un complejo madrileño que cuenta con más de 50.000 metros cuadrados. Alejandro Huerta es el hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor a la colaboradora de televisión, el cual se convertirá, inminentemente, en su marido.

En esta cuenta atrás, los nervios están a flor de piel, pero, más allá de centrarse en los preparativos de la boda, LOOK ha podido conocer a través de imágenes exclusivas que también han tenido tiempo para disfrutar de una tarde de compras. Hace unos días, la pareja acudió a un conocido centro comercial de la capital, donde la ex concursante de Gran Hermano se estuvo probando diferentes pendientes mientras Alejandro opinaba cuál le quedaba mejor.

Marta López y Alejandro Huerta de compras por Madrid. (Foto: Gtres)

Según ha podido saber este periódico, después de ver diferentes firmas de joyas, visitaron un par de tiendas de ropa e hicieron la compra antes de regresar al domicilio en el que conviven. En todo momento, estuvieron acompañados por uno de los hijos de Marta, una escena que deja más que claro que ambos están formando una especial unidad familiar, así como también se puede intuir la buena relación que mantiene Alejandro con los pequeños.

Marta López y Alejandro Huerta en Madrid. (Foto: Gtres)

¿Quién es la pareja de Marta López?

Hace poco más de un año, Marta López y Alejandro Huerta anunciaron su compromiso. Su relación la hicieron pública a través de las redes sociales a finales de 2023 y, desde entonces, no se han vuelto a separar, hasta el punto de que van a dar uno de los pasos más importantes de su historia de amor.

Ponerle cara a Alejandro no fue fácil, ya que, a pesar de la fama de Marta, siempre ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano. No obstante, ha sido imposible que, con el paso de los meses, no trasciendan algunos datos de su vida. Se sabe que es terapeuta y que cuenta con su propia clínica en el barrio de Chamberí, un local hasta el que se han trasladado importantes rostros conocidos del país para recibir sus servicios.

Sin duda, entre todos los clientes que han confiado en su profesionalidad destaca el rey Juan Carlos I, quien se puso en manos del mencionado tras ser operado de una hernia discal y de la cadera.