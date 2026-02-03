Marius Borg frente al juez: se declara culpable de algunos cargos y no permite fotos

Después de su última detención el pasado fin de semana y de su paso por un centro hospitalario en el que recibió la visita de su madre y de su hermana Ingrid, el juicio contra Marius Borg ya ha comenzado. Desde primera hora de la mañana, en las inmediaciones del Tribunal del Distrito de Oslo se han concentrado tanto medios como curiosos, expectantes por esta primera jornada del que muchos consideran el juicio del año. El hijo mayor de la princesa Mette-Marit se enfrenta a cargos de extrema gravedad y podría acabar en prisión durante un tiempo más que considerable.

La primera de las jornadas de este proceso ha arrancado poco después de las 9:30 horas en la sala 250 del tribunal. Una sala que fue construida para otro importante proceso, el de la matanza de Utoya. Sobre el hijo mayor de Mette-Marit pesan 38 cargos, entre los que hay varios de agresión sexual y conducta violenta.

Expectación en la sala del juicio de Marius Borg. (Foto: Gtres)

Marius Borg responde al juez

Borg ha estado acompañado por su equipo legal. A pesar de que en el hospital recibió la visita de su madre, del príncipe Haakon y de su hermana, durante este proceso la familia real ha preferido mantenerse al margen, aunque esto no significa que no esté al tanto del desarrollo del caso. El joven se encuentra en estos momentos en prisión provisional después de su última detención y así va a permanecer las próximas semanas.

Durante varios minutos, el hermano de la princesa Ingrid ha ido contestando a las preguntas del juez. Ha admitido su culpabilidad en algunos de los cargos, pero ha negado otros. Marius se ha declarado culpable de haber transportado droga, también de las infracciones viales, así como de haber hecho fotografías de carácter sexual sin consentimiento. Aunque ha reconocido las lesiones contra quien era su novia durante su primera detención -en agosto de 2024-, ha negado otros abusos y las violaciones de las que se le acusa.

El fiscal del caso durante el juicio. (Foto: Gtres)

La actitud de Marius Borg

Según han confirmado reporteros que se encontraban en la sala en el momento en el que ha comenzado el juicio, Marius Borg parecía tranquilo a su llegada, pero se ha mostrado afectado cuando se ha procedido a la lectura de los cargos. El joven ha contado con el apoyo de sus abogados, que han estado muy pendientes de su estado.

Ilustración de Marius Borg durante el juicio. (Foto: Gtres)

Debido a que en Noruega se permite a los acusados decidir si quieren ser fotografiados o no, el hijo mayor de Mette-Marit ha pedido al tribunal que no se le hagan fotos, ni dentro de la sala ni tampoco durante los desplazamientos. Por este motivo no hay imágenes de él y sí de los reporteros que cubrían el juicio. No obstante, sí que han trascendido ilustraciones, en las que se le ve vestido con un jersey oscuro, gafas, cabizbajo y con las manos atadas.

Los apoyos de Marius Borg

Ante la ausencia de los príncipes Haakon y Mette-Marit -que no van a acudir en ningún momento al tribunal- y la duda sobre el padre biológico de Marius, Morten Borg, quien sí podría presentarse en la sala, al joven solamente le quedan sus abogados. Marius cuenta con un equipo legal de prestigio, que es el que se está encargando de toda su defensa.

Se trata de Petar Sekulic y Ellen Holager Andenæs, dos importantes juristas de Noruega. Sekulic está especializado en casos complejos y en delitos graves, de índole penal, mientras que su compañera tiene una amplia experiencia en delitos sexuales y ha sido jueza y fiscal.