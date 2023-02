Mario Vargas Llosa y el reencuentro con Patricia que confirma su acercamiento en una fecha clave

Después de que Isabel Preysler haya expresado su enfado ante las figuras literarias utilizadas por Mario Vargas Llosa en una de sus obras, las cuales la socialité considera una burla hacia su hija Tamara, el Premio Nobel ha reaparecido. Lo ha hecho con motivo de la ceremonia de su ingreso en la Academia de la Lengua Francesa, un evento que en las próximas horas se celebrará en París y que contará con la presencia de algunos rostros conocidos de la talla de Juan Carlos I, a quien el peruano quiso invitar a la velada en señal de la amistad de la que gozan desde antaño.

Ha sido a lo largo de este miércoles cuando han tenido lugar los primeros actos en torno a esta gran gala a nivel literario, entre los que ha estado un cóctel que ha contado con la presencia de Mario Vargas Llosa. Lo que nadie podía llegar a imaginar es que, junto a él, también estaría presente su ex, Patricia Llosa, que no ha querido perderse la que apunta a ser una de las jornadas más relevantes de la trayectoria profesional del escritor. Ataviada con un look de lo más elegante con los colores blanco y negro como principales protagonistas, Patricia ha acompañado a su ex marido con el máximo orgullo y junto a sus tres hijos: Gonzalo, Álvaro y Morgana, además de los hijos de algunos de ellos y, por ende, nietos del protagonista.

De esta manera, el Premio Nobel y la que fuera su esposa han demostrado que el acercamiento entre ellos es toda una realidad que va más allá de los rumores. Aún así, habrá que esperar para saber con certeza si se trata de una mera amistad y respeto por los años que pasaron juntos, o si finalmente es cierto que ambos han optado por dar una segunda oportunidad a su historia de amor ahora que el escritor está soltero tras haber roto con Isabel Preysler. Algo que ya parecía saber de forma adelantada la propia Patricia, habiendo enviado una carta a la ex de Carlos Falcó en la que le pedía «que no hiciera pública su relación con Mario», ya que creía que la madre de la marquesa de Griñón tan solo era «un capricho más», habiendo ejercido el mismo modus operandi «más veces» con otras mujeres el escritor.

Sea como fuere, lo cierto es que no queda ni rastro del romance del que, durante casi una década, fueron partícipes Isabel y Mario, habiendo hecho el peruano de su ex pareja nuevamente uno de los pilares fundamentales de su vida. Es por ello que, en todas las imágenes captadas, Vargas Llosa luce una gran sonrisa fruto de que las cosas están yéndole viento en popa tanto en el terreno profesional como en el sentimental, pudiendo disfrutar de esta nueva etapa junto a la mujer con la que estuvo casado durante 50 años.