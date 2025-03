Mario Marzo, el actor y pianista al que doña Letizia sigue en Instagram

El nombre de Mario Marzo acapara la primera plana mediática tras convertirse en el flamante ganador de Bake Off: famosos al horno. Al margen de este especial reconocimiento que ha recibido con ilusión, el actor es conocido también por sus trabajos en el séptimo arte y en la industria de la música, pero no sólo eso, sino que su nombre está ligado a la Reina Letizia.

Su vínculo con la Reina Letizia

Oficialmente, la Reina Letizia no dispone de ninguna cuenta en Instagram más allá de las redes sociales de la Casa Real española. Sin embargo, siempre ha existido una especie de leyenda urbana que cuenta que tiene un perfil ‘secreto’ con el que puede conocer los entresijos del universo 2.0.

Sobre este asunto habló precisamente Mario Marzo hace un tiempo en el podcast ¿Quién quiere ser mi amigo? de Podimo. Fue entonces cuando reveló todos los detalles de su conversación con doña Letizia. Una charla que se produjo en el acto de proclamación del Premio Arte 2024 de la Fundación Princesa de Girona.

«Mario, qué ilusión verte. Oye, me hacéis muchísimas gracia tu mujer y tú. Tu mujer que es tan alta…», aseguró la Reina nada más ver al actor. «Sí, bueno, es que mi mujer mide 1,86», respondió él. «Luca se llama tu hijo, ¿no? Oye, de verdad, me encantáis un montón y además que no eres un influencer como tal, que eres actor, eres pianista, tienes algo por dentro», continuó Letizia a sus palabras.

Mario Marzo junto a la Reina Letizia. (Foto: Redes sociales)

En completo shock, Mario Marzo le comunicó a la Reina que estaba sorprendido de que supiera tanto de él. «Espero que entienda que estoy muy sorprendido de que sepa tanto de mí», le explicó. «Cómo no voy a saber de ti si te sigo en Instagram», respondió la esposa del Rey Felipe VI.

Mario Marzo es pianista

Nacido en Madrid en 1995, Mario Marzo es hijo de pianistas, por ello se puede decir que lleva la música en la sangre. Comenzó a estudiar piano con sus padres a la edad de seis años. Una vez cumplió la mayoría de edad logró el grado Profesional de Piano con la distinción de Premio Extraordinario Fin de Grado en las especialidades de piano, música de cámara y acompañamiento.

Cuando terminó los tres primeros cursos de Grado Superior con matrícula de honor en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, continuó su formación en la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín.

Mario Marzo posando en un evento. (Foto: Gtres)

Gracias a que su vida ha estado vinculada a a la música, pudo compaginar esta gran pasión con el mundo de la actuación, ya que la serie de Los protegidos buscaba un actor que supiera tocar el piano. Fue entonces cuando se convirtió en uno de los protagonistas de la exitosa ficción que marcó a toda una generación.