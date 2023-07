El próximo 3 de agosto, Netflix lanzará su nueva apuesta: Las últimas horas de Mario Biondo. Una producción reflexiva sobre la extraña muerte del cámara que se convirtió en uno de los casos más polémicos (y aún sin resolver) tanto de España como de Italia. En tres episodios, la plataforma de pago intentará arrojar luz y documentar esta investigación que ha llevado a cabo durante dos años y que ha acumulado más de 200 horas de grabación, además de varias entrevistas.

Una serie documental

Esta apuesta ha sido producida por Par Producciones, encargada también de docuseries como ETA o El Desafío: 11M, ambas de Netflix. «Nuestro objetivo siempre ha sido que la docuserie ofrezca al espectador, por primera vez, toda la información para que pueda valorar los hechos de un caso que siempre ha estado muy marcado por el debate mediático», ha comunicado la encargada de dirección, María Pulido, que ha intentado con esta apuesta que el espectador reflexione sobre el impacto mediático del caso.

Raquel Sánchez Silva durante el entierro de Mario Biondo / Gtres

Una muerte aún sin esclarecer

El 30 de mayo de 2013, el cuerpo de Mario Biondo fue hallado muerto en su piso de Madrid. Las autoridades entonces dictaminaron que no había ningún indicio de violencia y que todo apuntaba a un presunto suicidio. Las imágenes salieron a la luz y la actitud que tomó su entonces mujer, Raquel Sánchez Silva, respecto a su familia política hicieron saltar todas las alarmas. La gente empezó a cuestionarse si no había sido un asesinato premeditado y la familia comenzó una batalla por descubrir la verdad que llega hasta día de hoy.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo en un evento / Gtres

Tres años después de la muerte del cámara italiano, la Audiencia Provincial cerró el caso con un veredicto que no fue aceptado por la familia del fallecido: «El informe de la autopsia obrante en autos no descarta la criminalidad, sino que atribuye el fallecimiento de don Mario Biondo a una etiólogo médico-legal presumiblemente suicida y, además no se ha encausado a ninguna persona como posible responsable de los hechos». Pero, a día de hoy siguen siendo muchas las dudas por resolver. El pasado mes de agosto, la justicia italiana dictaminó que Biondo había sido asesinado por autores desconocidos. Según declaró el juez de Palermo Nicola Aiello, «los elementos que se extraen del expediente del Ministerio Público sugieren que Mario Biondo fue asesinado por manos desconocidas y posteriormente colocado en una posición capaz de simular un suicidio».

La última información que se conoce del caso data de hace apenas dos meses, cuando un juzgado de instrucción recibió varios documentos que podrían estar relacionados con la muerte del italiano y que, según se publicó, afectarían a dos personas en concreto, sin descartar que se presentasen cargos hacía dos o tres más. Uno de los casos más turbios de la historia de nuestro país vuelve a la palestra de la mano de Netflix, algo que no ha estado exento de polémica.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo en su boda / Gtres

Cabe recordar que la plataforma se puso en contacto con los padres del fallecido para contar con su testimonio en esta serie documental. Pero pronto descubrieron que la productora que había detrás pertenecía a Guillermo Gómez, el que fuera representante de Raquel Sánchez Silva cuando ocurrió el trágico crimen. Tras conocer este detalle del que no fueron informados, la familia de Mario Biondo rompió el contrato y se alejó por completo de la plataforma de pago. Ahora, se ha podido saber que sus nombres no están incluidos en los testimonios de esta serie que muy pronto verá la luz.