Casi una década después de su muerte, la Justicia italiana ha dado carpetazo al caso de Mario Biondo. Según ha trascendido, el juez de instrucción de Palermo ha determinado que el operador de cámara fue asesinado, pero no se tiene constancia de quienes fueron los autores de este fatal crimen. El que fuera marido de la periodista Raquel Sánchez Silva fue encontrado muerto en su casa de Madrid el 30 de mayo del año 2013, en una escena que, en principio, parecía un suicidio. Una teoría que los padres del cámara nunca aceptaron.

La familia de Mario Biondo siempre ha insistido en que el italiano no se suicidó, sino que fue asesinado. Después de numerosas consultas a expertos médicos y legales, complejas investigaciones y dos autopsias, ahora por fin un juez ha determinado que Biondo fue asesinado por autores desconocidos. La madre del cámara, Santina, ha recalcado a lo largo de los años que su hijo no quiso acabar con su vida, no era drogadicto y tampoco murió en un juego erótico. «No sabemos quién le mató, pero al menos le hemos devuelto la dignidad», ha dicho la italiana, algo aliviada tras conocer que un magistrado ha hablado específicamente de asesinato.

Según ha declarado el juez de Palermo Nicola Aiello, «los elementos que se extraen del expediente del Ministerio Público sugieren que Mario Biondo fue asesinado por manos desconocidas y posteriormente colocado en una posición capaz de simular un suicidio». Unas afirmaciones que contrastan con lo que habían determinado, hasta la fecha, dos fiscales. Por un lado, el ordinario pidió en 2020 que se archivara la causa porque se trataría de un suicidio y, por otro, el Ministerio Público, que archivó la causa dos veces apoyándose en la misma teoría.

Ahora el caso ha dado un giro, pero esto no significa que se haya resuelto. La Justicia ha determinado que fue asesinado, pero no hay información respecto a quiénes fueron los autores del crimen. La madre del italiano ha dicho que en España se apresuraron mucho en cerrar el caso y archivar la investigación: «Todo lo que sé es que la asistenta lo encontró muerto en la casa y que la puerta estaba cerrada por dentro. Así que el asesino tenía las llaves», ha declarado Santina Biondo.

La madre del cámara italiano lleva muchos años insistiendo en que a la investigación que se hizo en España fue poco rigurosa y falta de muchos detalles que habrían determinado que el italiano fue asesinado. Es por este motivo que las afirmaciones del juez de Palermo suponen un importante paso para ella, aunque no tiene la intención de dejar de insistir en que se investigue más al respecto: «No me rendiré», ha dicho Santina, que quiere que se reabra el caso en España y va a intentar que así sea por todos los medios que tenga a su alcance.