Las últimas horas de Mario Biondo ha vuelto a poner sobre la mesa una de las muertes más mediáticas de nuestro país, que aún sigue sin resolverse 10 años después. El caso del cámara de televisión ha abierto una vez más el debate de las causas de su muerte y, aunque la producción de Guillermo Goméz -ex representante de Raquel Sánchez Silva- ha sido de lo más criticada, se ha conseguido lo que se buscaba: volver a hablar del tema. Incluso, los padres del fallecido han entrado al trapo, aunque en el último momento han optado por dar un paso atrás.

Tras el revuelo causado después de la publicación del documental el pasado 3 de agosto, Santina y Giuseppe decidieron romper su silencio y organizar una rueda de prensa en España para volver a defender su verdad y cargar contra la producción que, según su versión, no ofreció todos los datos recabados hasta la fecha. Sin embargo, a última hora han decidido no volar a nuestro país por un motivo de peso: no seguir alimentando un caso tan mediático y que tanto dolor le ha causado durante esta década. Así lo han hecho saber a través de un comunicado oficial que ha sido reproducido por ABC. «Vosseler Abogados no alimentará más el circo que, en contra de la voluntad de la familia, se ha creado alrededor de la muerte de Mario Biondo. Todas las acciones legales que se han realizado en la búsqueda de la verdad sobre la muerte de Mario Biondo han provocado una expectación, morbosa e indeseable, de la que algunos han intentado sacar provecho», han comenzado explicando.

Los padres de Mario Biondo durante la exhumación del cuerpo de su hijo / Gtres

Además, los padres de Mario Biondo han aprovechado para dejar claro que únicamente se pronunciarán cuando consideren, siempre y cuando lo que vayan a decir no interfiera en el proceso judicial que han vuelto a poner en marcha: «Vosseler Abogados cierra filas a la espera de la resolución judicial en curso. En consecuencia, la familia Biondo no viajará a España para participar en una rueda de prensa en la que daría su opinión sobre la situación del caso y del documental de Netflix». Un giro inesperado que ha llamado bastante la atención, pues los medios de comunicación esperaban ansiosos la respuesta familiar de esta producción que no ha estado exenta de polémica.

La madre de Mario Biondo en el entierro de su hijo / Gtres

La respuesta de Raquel Sánchez Silva

Habrá que esperar para conocer la opinión de los padres del italiano, que podrían alzar la voz cuando la Justicia dictamine la resolución final. Quien sí se pronunció después de la publicación de Las últimas horas de Mario Biondo fue su ex mujer a través de su equipo legal, pues hace tiempo que la presentadora dejó de opinar sobre el caso. «La Sra. Sánchez Silva no ha participado ni intervenido en modo alguno, ya sea directa o indirectamente, en el planteamiento, grabación y producción de la mencionada serie, ni ha facilitado información ni contenido alguno para su elaboración», rezó su comunicado.

Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva en la MBFWM / Gtres

Unas palabras que no quedaron en el olvido y a las que la familia de Biondo reaccionó con total dureza. «Sabías que esta producción estaba en progreso y en noviembre de 2022 terminaste la relación profesional con Guillermo Gómez Sancha. Según el contenido del comunicado, estás en contra de esta producción, ¿y en nueve meses no has hecho nada para evitar su salida?. ¿Quién va a creerte?. Esta declaración es un insulto a nuestra inteligencia», sentenciaron.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo en Formentera / Gtres

Se desconocen los pasos que tienen pensado dar los padres del italiano, pero no han dudado ni un segundo en defender la resolución que emitió el Tribunal de Palermo en agosto de 2022: «Los elementos que se extraen del expediente del Ministerio Público sugieren que Mario Biondo fue asesinado por mano que permanece desconocida y posteriormente colocado en una posición apta para simular un suicidio».