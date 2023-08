Óscar Tarruella pasa a la acción y denuncia a Netflix por aparecer en el documental sobre Mario Biondo

Primero fue darse de baja y ahora poner el caso en manos de la Justicia. Óscar Tarruella sigue dando los pasos prometidos a raíz del estreno hace tres semanas de la polémica docuserie Las últimas horas de Mario en Netflix. El criminólogo y perito en la causa de Mario Biondo ha hecho efectiva la denuncia contra la plataforma de streaming por haber utilizado su imagen sin su consentimiento expreso.

Óscar Tarruella, en la docuserie de Mario Biondo / Netflix

Hay que recordar que el ex policía judicial grabó una entrevista para este producto audiovisual hace meses, con el fin de colaborar gustosamente. Dar luz al truculento caso Biondo es algo por lo que lucha siempre día a día. Pero hay límites que para él no se pueden sobrepasar y uno de ellos fue enterarse de que tras la producción ejecutiva se encontraba Guillermo Gómez, el «autodenominado» ex representante de Raquel Sánchez Silva hasta 2022, poco antes de iniciarse las grabaciones.

Todo un quiebro a la objetividad del relato de la docuserie, un relato en el que éste tiene un peso importante y ejerce como bastión contrario al relato de la familia del cámara fallecido. Ante esta situación, tomó la decisión de enviar un burofax a Netflix con el firme propósito de revocar el permiso para que la plataforma utilizase sus imágenes en este documental. No obtuvo respuesta de ningún tipo, su entrevista se emitió y por ello ha decidido pasar a la acción.

Lamentablemente me he visto en la obligación de denunciar a @netflix ante la @AEPD_es pic.twitter.com/W8LcVwI31L — Oscar Tarruella (@OscarTarruella) August 25, 2023

El criminólogo explica que «lamentablemente, me he visto en la obligación de denunciar a Netflix ante la Agencia Española de Protección de Datos [AEPD]». A continuación, explica el porqué para que no quede ninguna duda: El 12 de mayo, por lo que al tratar mis datos personales y mi imagen sin consentimiento a fecha 3 de agosto -estreno de la docuserie- una vez les revoqué mi consentimiento han podido incurrir en una falta muy grave contra la protección de datos castigada entre 300.000 a 20.000.000 millones de euros», explica. Hay que destacar que la denuncia se ha hecho extensible al director de No Ficción de Netflix, Álvaro Díaz, conocido por haber estado al frente de Gran Hermano cuando trabajó en Zeppelin, tal y como adelantaba 20 minutos.

Pippo y Santina, padres de Mario Biondo / Gtres

Al igual que Óscar Tarruella, los padres y hermanos de Mario Biondo grabaron sus respectivas entrevistas con la mejor de las intenciones. Sin embargo, viendo cómo se han desarrollado los acontecimientos, «se sienten engañados». Óscar nos contaba en una de sus conversaciones con LOOK que Santina Biondo estaba «hecha polvo y absolutamente destrozada» tras la emisión de una docuserie que ha vuelto a reabrir heridas que nunca se cerraron.

No hay que olvidar que el Caso Biondo podría recibir novedades muy pronto gracias a la investigación privada que inició la familia del malogrado camarógrafo. Óscar Tarruella confía en que toda la polémica por el estreno de Las últimas horas de Mario Biondo no opaque la documentación entregada al juez español el pasado mes de mayo. Unos tomos que se están estudiando actualmente y que podrían derivar a la apertura de diligencias previas.