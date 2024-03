Marina Carmona, la heredera de los Ketama que llega “pisando fuerte”

La trayectoria sobre los escenarios de Antonio Carmona, cantante flamenco y ex componente de Ketama, es conocida por todos. Pero, ¿qué hay de su descendencia? El artista tiene dos hijas fruto de su matrimonio con Mariola Orellana, Lucía y Marina, y precisamente esta última ha decidido seguir los pasos de Los Habichuela, la dinastía gitana a la que pertenece. La primogénita del intérprete de Para que tú no llores tiene 30 años y, aunque su primer plan de vida estuvo dirigido hacia el periodismo, lo cierto es que poco tiempo después dejó el grado universitario de comunicación para dedicarse a lo que verdaderamente le gustaba: la música.

Marina Carmona en la promoción de su disco ‘No lo veo claro’./ Gtres

Con el apoyo de sus padres, Marina decidió mudarse a Miami para iniciar su formación en Educación Musical dentro de la Universidad Miami Dade College. Tras finalizar sus estudios, en 2016 se volvió a España y, tan solo cuatro años después, lanzó su primer single, Te voy a amar. A este lanzamiento le siguieron muchos más como Sin equipaje o Mariposas. Además, a lo largo de su carrera, ha tenido el privilegio de unirse a proyectos de otros cantantes muy populares del país como C. Tangana.

Actualmente, la joven está volcada por completo con su último sencillo llamado No lo veo claro, el cual estará incluido en el próximo disco que va a sacar. De acuerdo con sus propias palabras en una entrevista concedida en exclusiva para Gtres, este disco «tiene inspiraciones de muchas personas diferentes» ya que el objetivo era «salirse de lo que siempre suele escuchar». No obstante, lo que más destaca de este proceso de creación ha sido el apoyo con el que ha contado desde el principio por parte de su familia: «Sienten mucha admiración de como estoy trabajando y todas las horas que estoy dedicando. […] Que estén entendiéndome y apoyándome con todos los picos emocionales que lleva un disco, ha sido un regalo. Me ha dado mucha más fuerza y mucha más seguridad para sacarlo», decía.

En cuanto a su faceta más personal, Marina tiene una relación idílica con Lucía, su hermana pequeña, la cual acaba de estrenarse como madre. Según reveló en la entrevista mencionada, es una de las personas que siempre está presente en sus canciones, y aunque tiene muchas ganas de cantar algún tema con ella, reconoce que ahora tiene que disfrutar de su nueva etapa como progenitora primeriza. Además, se ha mostrado muy ilusionada con la llegada del nuevo miembro del clan, aunque confesó que a su madre le había costado asimilar la palabra ‘abuela’. No obstante, asegura que «ha sido una bendición para todos»: «Yo creo que ese niño ha venido a unirnos mucho más a la familia y a enseñarnos muchísimo», señalaba.

Más allá de dejar claro la admiración que siente hacia su hermana, la joven también adelantó que va a hacer algo nuevo con su padre: «En este disco los dos nos hemos quedado con las ganas», revelaba. A su vez, hacía hincapié en que ya no tiene presión por pertenecer a una saga de artistas ya que considera que lo único que está haciendo es «seguir con el linaje y el apellido»: «Lo llevo con mucho orgullo porque siento que las nuevas generaciones venimos pisando fuerte», decía.

Marina Carmona, Antonio Carmona, Mariola Orellana y Lucia Carmona en la segunda edición de los premios Tarimas en Madrid./ Gtres

Además de haber pasado su infancia entre micrófonos, Marina también conoció a su actual pareja gracias a la música. Fue durante los ensayos de Tiny Desk de C. Tangana donde surgió el amor con Víctor Martínez, el hombre que ha conseguido robarle el corazón y con el que lleva más de dos años de relación. Es percusionista y director musical de El Madrileño, además de haber trabajado con otros populares artistas como Amaia Romero, Rigoberta Bandini o Alizzz.