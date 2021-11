Mariló Montero ha sido una de las asistentes a los Premios taurinos Feria de Otoño de Madrid 2021, entregados por la Peña Taurina Las Meninas de España. Un evento ilustre para el mundo del toro y que ha contado con presencias destacadas como la de la infanta Elena. La hija del Rey Juan Carlos, que siempre ha apoyado esta profesión, recibió el premio de Honor, pero también tuvieron su reconocimiento Morante de la Puebla, José Marí Manzanares y Santiago Abascal, entre otros.

La periodista navarra ha atendido con mucha amabilidad a los micrófonos de la prensa que se dieron cita en el restaurante madrileño donde se llevó a cabo la entrega de premios. Opinó sobre temas de diversa índole, empezando por el leitmotiv de la cita: «Me gustaría ir más a los toros de lo que voy pero como duran tres horas no tengo tiempo suficiente a veces para ir», dijo. También defendió esta tradición justo cuando vive momentos delicados: «Creo que el mundo del toro es una tradición bonita española, con cultura diametral y una economía muy importante para mantener», comentó.

El discurso de Mariló Montero tuvo un protagonista indirecto que no se encontraba allí: el Rey Juan Carlos I. La presentadora rompió una lanza en su favor: «Me parece que enjuiciar al rey que no ha sido imputado y no ha estado sentado en un tribunal y en ningún banquillo, se está haciendo un veredicto precipitado. Se le está juzgando y creo que debería ser la reina Sofía la que tendría que hablar con él sobre las cuestiones sobre las que tenga que pedir explicaciones. Pero a ver si va a ser el primer hombre que le es infiel a su esposa. No creo que por eso nadie vaya a ir a la cárcel ni tenga que ser imputado».

Unas declaraciones muy polémicas que han tenido su continuación cuando ha hecho público su pensamiento acerca del exilio voluntario del monarca en Emiratos Árabes: «Creo que el Rey Juan Carlos debería volver a su país ya inmediatamente. Ojalá que pase las vacaciones en su país y con quien quiera. Es el rey Emérito y el rey Felipe es el rey de España y es quien tiene que ajustar cuentas es entre ellos, que también son una familia y ya está. Las cosas que él haya hecho como Rey que estén mal para eso hay una legalidad que se ha puesto en funcionamiento y se están sobreseyendo algunas cosas que presuntamente había», concluye.

Además, Mariló Montero ha tratado uno de los asuntos de actualidad del momento: el documental de Dolores Vázquez sobre el caso Rocío Wanninkhof, por el que la gallega cumplió 18 meses de prisión siendo inocente en el asesinato de la joven. Lo primero que hace la de Pamplona es felicitar a Toñi Moreno: «Quiero darle la enhorabuena a Toñi que ha conseguido que Dolores Vázquez hable por primera vez, a la productora y a la dirección porque han hecho una serie formidable. Y me gustaría que a Dolores Vázquez todos aquellos que le gritaban a las puertas de su casa y de los juzgados asesina lo conviertan en amor y le pidan perdón. En cuanto a su expareja es que perdió a su hija, se le metió en la cabeza un argumento y le cuesta cambiar de opinión cuando te pasa eso pero habría que decirle a Alicia Hornos por qué cree que es ella si no hay pruebas y por qué no cree que es Tony Alexander King con todas las pruebas que hay».