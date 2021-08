María Valverde vuelve por todo lo alto de la mano de Álex González

Hacía mucho tiempo que no veíamos a María Valverde en una producción de esta envergadura. La actriz ha estado trabajando en este nuevo proyecto junto a Álex González, en un ‘film’ titulado ‘Fuimos canciones’. Dicha ficción se podrá ver a partir del 29 de septiembre en Netflix. Este jueves, la plataforma estadounidense lanzó el tráiler en el que se puede ver a Valverde junto a González en una película romántica que promete ser todo un éxito.

Se trata de una adaptación de Elísabet Benavet, autora más conocida como Betacoqueta y creadora también de la saga Valeria -serie que acaba de estrenarse y que cuenta en su reparto con Maxi Iglesias, Aitor Luna y Diana Gómez, entre otros-. De hecho, cabe la posibilidad de que haya una tercera entrega.

Se trata de la cinta que da título a la primera entrega de la bilogía de ‘Fuimos canciones y seremos recuerdos’. Está dirigida por Juan Macías, nominada al premio Goya a mejor director novel por su película ‘Planes para mañana’ y, cuenta con Laura Sarmiento como guionista.

María Valverde -protagonista de ‘3 metros sobre el cielo, ‘Tengo ganas de ti’-, y Álex Gozález –‘El príncipe, ‘Vivir sin permiso’-, han trabajado con Elísabet Casanovas ‘Merlí’, Susana Abaitúa ‘La llamada’, Eva Ugarte ‘Gente que viene y bah’, Miri Pérez-Cabrero -Masterchef-, Roger Berruezo ‘Acacias 38’, Ignacio Montes ‘Velvet’, Artur Busquets ‘Estoy vivo’, Claudia Galán ‘Alta mar’, ‘El secreto de Puente Viejo’, y Carlo Constanzia ‘Toy Boy’, entre otros. Un reparto con algunos de los mejores talentos de nuestro país.

Resúmen de la película

María Valverde interpreta a Maca, una joven de 30 años, torpe por naturaleza y que no está disfrutando de la vida, aunque intenta ser feliz. Trabaja como asistente de una ‘influencer’ de moda que no la trata nada bien. En el amor, tampoco es que le vaya muy bien, pues pasa el tiempo con chicos con los que no se siente plena ni al 100%. Sus dos amigas, Jimena -Elísabet Casanovas- y Adriana -Susana Abaitúa- comenzará una nueva etapa de su vida muy prometedora. Un día, de repente, aparece él, el innombrable…

Se trata de Leo, -papel interpretado por Álex González-, su gran amor y el error de su vida, el hombre que le rompió el corazón. El protagonista vuelve a su vida para ponerlo todo patas arriba pese a que Maca intentó olvidarle. Sin embargo, ambos tienen que enfrentarse a sus sentimientos una vez más.