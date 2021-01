María Pombo cuenta la verdad sobre su relación con Alice Campello

Entre rubias anda el juego. María Pombo y Alice Campello, dos de las mujeres más (y mejor) influyentes en las redes sociales y con un denominador común: Álvaro Morata. Las dos han compartido y comparten una relación sentimental con el futbolista, algo que podría despertar celos, envidias o comparaciones. ¿Hay algo de tirria entre ellas?

Aprovechando una ronda de preguntas que ha hecho en sus stories de Instagram, Pombo ha querido aclarar cómo es su relación con la influencer italiana. Su respuesta es cuando menos sorprendente. No se odian, nada más lejos de la realidad. María ha sido muy honesta con Alice: «¿Que si odio a Alice Campello? Completamente falso. Las pocas veces que he coincidido con ella me ha caído MUY bien», comienza diciendo. Se refiere a cuando ambas coincidieron, por ejemplo, en el desfile que ‘Calzedonia’ organizó en Verona el pasado mes de octubre.

Como hemos dicho, el vínculo entre Alice Campello y María Pombo es Álvaro Morata. El hoy delantero de la Juventus (antes de Atlético de Madrid y Real Madrid) mantuvo una relación sentimental con la influencer maña allá por el 2014. Los dos disfrutaban un romance del que daban habida cuenta en redes sociales.

Morata comenzó a salir con Pombo poco después de romper con la conocida Carla Barber, si bien es verdad que se conocían desde antes de la ruptura. Su relación copó varios titulares del deporte y la crónica social. De hecho, el ascenso meteórico de fama de María se produce a raíz de este amor con el futbolista y no por su blog ni por sus consejos de moda. Eso vino después gracias a su gran labor como empresaria y habilidades en redes sociales.

Sin embargo, es una obviedad que su amor no llegó a buen puerto. Y no fue una ruptura agradable ya que María Pombo lo pasó bastante mal. Estaba enamorada hasta las trancas y no resultó sencillo desengancharse. Así lo explicaba ella en una entrevista unos años más tarde: «Pasé un poco mala época, pero bueno como todas las niñas yo creo, que al final nos han roto el corazón y tuve suerte de que Pablo apareció en mi vida en ese momento y me cambió la vida». Preguntada por si se refería indirectamente a Alvaro Morata, María Pombo lo afirmaba de soslayo: «Bueno, puede ser, pero tampoco voy a entrar en eso. Obviamente todos hemos tenido nuestras rupturas de corazón. He tenido pocos novios en mi vida así que puede que sea uno de los motivos, pero vamos, que es normal entre gente joven. Pero ahora estamos felices los dos».

En 2015 se confirmaba una ruptura marcada por los rumores de infidelidad por parte del futbolista. Por su parte, Álvaro Morata rehacía pronto su vida junto a Alice Campello, la modelo italiana que conoció durante su primera etapa en la Juventus de Turín. Ambos se enamoraron perdidamente y contrajeron matrimonio el 17 de junio de 2017 en una romántica boda celebrada en los canales de Venecia. Después vendrían sus tres hijos para colmar de felicidad su día a día. Ahora, disfrutan de una segunda oportunidad en Turín.

