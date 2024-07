María Pombo acusada de plagio por uno de sus diseños

María Pombo se ha visto envuelta en una polémica. A última hora de la tarde de este miércoles pasado, 17 de julio, la empresaria compartía en sus stories de Instagram las prendas de la nueva colección de su marca, Name The Brand. Lejos de recibir una buena acogida por los nuevos diseños, la empresaria fue acusada de plagio.

De hecho, esta situación no tardó en hacerse viral en el universo 2.0. Pero, ¿Qué ha pasado realmente? María mostraba a sus seguidores los cinco modelos que forman parte de las nuevas creaciones de la firma. Sin embargo, uno de ellos es un clon del que tiene en su catálogo una conocida marca: The IQ Collection, fundada por Inés Domecq y Virginia Pozo.

María Pombo luciendo el ‘look’ de la polémica’. (Foto: Redes)

En el vídeo que publica María Pombo se puede ver cómo desde el interior de su casa, concretamente desde el salón, enseña a través de un reels este conjunto formado por dos piezas. Por un lado un top largo de tirante ancho en color verde lima, cuello redondo con el detalle de tres lazos negros colocados a ambos lados para unir el patrón.

Pieza que combinó con unos pantalones estilo flare de tiro alto del mismo tono. Un total look que ya se había visto antes en la web de The IQ Collection. En este caso, el modelo es prácticamente igual, pero con la diferencia de que es en un tono rosado. Si bien la parte superior sigue estando disponible por 98 euros, la parte inferior no está disponible.

Top Soneto de The IQ Collection en un tono rosado. (Foto: The IQ Collection)

Asimismo, en la web de la firma de María no aparece ya dicho conjunto mientras que las cuatro nuevas prendas siguen permaneciendo en la sección de New.

La respuesta de María Pombo

Mientras cuentas como @fashiondramaspain o @jueliassola ya se han hecho eco de lo ocurrido, por su parte, María Pombo guarda silencio, ya que no se ha pronunciado al respecto. De hecho, no ha borrado el vídeo en el que enseña el polémico conjunto. Por su parte, The IQ Collection está siguiendo los mismos pasos que la influencer y, por ahora, no han dicho nada sobre lo ocurrido.

María Pombo y su vestido de The IQ Collection

Eso no es todo, porque, María Pombo lució el pasado mes de diciembre un diseño de la firma de Inés Domecq y Virginia Pozo. Vestido que llevó el día que bautizó a su hija Vega.» Esta es tu señal para celebrar el bautizo de tu hija en Navidad», indicó la creadora de contenido, orgullosa del estilismo escogido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Se trata de un diseño largo con un estampado de cuadros marrones y azules con las características hombreras de la marca, concretamente el modelo África. Look que remató con un cinturón verde militar y unas botas de tacón negras.