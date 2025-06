María Pedraza ha sido una de las asistentes a la gala de los premios ELLE Style Awards. La actriz, que también ha sido imagen de importantes marcas de lujo, no ha querido perderse esta cita a la que ha acudido con un impresionante vestido amarillo. La protagonista de Toy Boy ha hecho un balance de su vida actual, que comparte con Jason Fernández desde hace más de dos años y, además, ha reaccionado a la boda de su ex, Jaime Lorente, que se casa este próximo 7 de junio en el castillo de Batres, una finca de 80 hectáreas a las afueras de Madrid.

La reacción de María Pedraza a la boda de Jaime Lorente

Hace unos días, en La Revuelta, Jaime Lorente -actor protagonista de La casa de papel, contó que dentro de muy poco iba a dar uno de los pasos más importantes de su vida: casarse con Marta Goenaga, la madre de sus dos hijos. «Te voy a dar una exclusiva. Vamos a convertir en un programa del corazón esto. Yo dentro de poco me caso», contó. Además, desveló el plan de castidad que tenía con su prometida: «Tiene un sentido. Nosotros tenemos dos hijos. Eso de vírgenes hasta el matrimonio es complicado. Le queremos dar como un poquito de magia, ¿sabes? Para luego la noche de bodas… Una semanita sin tocarse, la noche de bodas a por el tercero».

Jaime Lorente junto a Marta Goenaga, su actual pareja y madre de sus dos hijos / Gtres

A dos días de su paso por el altar, su ex, María Pedraza -con la que estuvo del 2018 al 2020-, ha reaparecido ante los medios para hacer un balance sobre su vida privada. Aunque en un principio la actriz era muy hermética a la hora de hablar sobre su intimidad, lo cierto es que con los años se ha abierto en canal, como ha sido en esta ocasión: «Estoy muy bien, estoy en un punto que estoy donde quiero estar, personal, profesional…». Además, ha desvelado el secreto de su felicidad: «Todo a sido por tomar decisiones. Voy a terapia desde hace mucho tiempo, es imprescindible, aunque no hay que ser tan dependientes».

Por su parte, la actriz no ha podido esquivar las preguntas de la prensa sobre el enlace del protagonista de Cristo y Rey y ha recordado cómo fueron sus dos años juntos: «A pues genial, no ósea realmente para mí es un compañero de profesión, en un momento dado fue un compañero de vida, en un momento determinado. Me alegro que todo el mundo rehaga su vida. No sabía que se casaba. A mí me pasa que soy una persona muy positiva y yo siempre recuerdo las cosas positivas».

Jaime Lorente y María Pedraza en una imagen de archivo, en la etapa del confinamiento por la crisis del coronavirus / Gtres

Finalmente, se ha sincerado si volvería a trabajar con él, ya que coincidieron en La casa de papel y en Élite: «Como actor, el arte es subjetivo, pero sí volvería a trabajar con él».