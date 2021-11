María Pedraza y Álex González intentar jugar al despiste con su relación

Este lunes, el Cine Capitol de Madrid ha acogido el último trabajo de María Pedraza. La actriz acudía a la premiere y lo hacía con un impresionante vestido blanco de punto y un look beauty al más puro estilo de las divas de Hollywood. La intérprete ha estado acompañada -a medias- por su pareja, Álex González, con quien no ha posado en la alfombra roja, pero con la que sí que se ha marchado de la cita, tal como demuestran las imágenes de la agencia Gtres. La actriz coincidió con su novio al final de la proyección, pero ante la presencia de las cámaras, Álex González prefirió retirarse para evitar que les fotografiaran juntos.

Sin embargo, su presencia en el estreno hace pensar en que, a pesar de que es un hecho confirmado que mantienen un romance, prefieren mantener un perfil bajo. De hecho, hace algunas semanas, en el estreno de la segunda temporada de Toy Boy, donde ambos coinciden, el actor no dudó en dedicarle unas bonitas palabras a su chica: «es una belleza, María es una actriz excepcional, muy generosa y me gustan mucho los compañeros que les gusta lo que hacen y ella lo tiene», aseguró Álex González, que también dijo que no descartaba convertirse en padre llegado el momento: «de momento no lo sé la verdad, pero desde luego, creo en la familia, creo en el amor, y si llegara el amor, por supuesto». Aunque no quiso ni confirmar ni desmentir el estado en el que se encontraba su relación, el actor sí que aseguró que estaba “muy bien y muy feliz”.

Visiblemente emocionada, María Pedraza se ha mostrado muy feliz en el estreno. La actriz no ha dudado en pronunciarse sobre lo que ha significado este trabajo para ella: “es una peli que ha formado parte de mí en un momento, después del confinamiento, y le tengo mucho cariño”, ha asegurado. “Para mí ha sido un reto muy emocionante como actriz”, ha recalcado.

La actriz ha asegurado que se encuentra en un momento estupendo de su vida. De hecho, recientemente hacía un viaje muy especial a Disneyland París en compañía de Álex González. A pesar de que no ha querido dar muchos detalles al respecto, ha dicho que está muy feliz: “súper bien, muy guay, recomiendo mucho el viaje”, ha dicho María Pedraza, que no ha dejado de sonreír en toda la noche.

Sobre la reciente paternidad del que fuera su pareja, Jaime Lorente, Pedraza ha dicho que ya le ha felicitado por ello, pero que le manda sus mejores deseos. Lo que de momento no ha podido ver es la última temporada de La Casa de papel: “no he visto la quinta temporada, pero espero que siga reventándolo”, ha recalcado la joven.