María Patiño, sin trabajo: este es el patrimonio con el que cuenta la ex presentadora de ‘Sálvame’

María Patiño lleva años ligada al universo Sálvame, aunque con la cancelación de No somos nadie en Canal Quickie, el futuro de la presentadora queda en el aire. Sin embargo, esto no supondría un problema para ella, ya que lejos de la televisión cuenta con un extenso patrimonio que le permite vivir cómodamente. Cabe destacar que en 2023 Patiño comenzaba una nueva etapa en el ámbito profesional tras despedirse de Telecinco.

A partir de entonces, la hemos visto colaborar tanto con Netflix, donde participó justo al resto de sus compañeros en el formato ¡Sálvese quien pueda! -donde Patiño y compañía pusieron rumbo a América Latina en busca de trabajo tras su polémico despido en Telecinco-, como en La 1 al frente de La familia de la tele, -espacio que compartió junto a Inés Hernand y Aitor Albizua-, y que terminó siendo un rotundo fracaso. Pero, más allá de sus contratos publicitarios, y proyectos en la pequeña pantalla, Patiño ha sabido labrarse su propio camino en el sector inmobiliario.

María Patiño en un evento. (Foto: Gtres)

Por ejemplo, con el alquiler vacacional de un chalet de lujo en Lanzarote, lo que le ha proporcionado grandes beneficios. Y es que la presentadora ha sabido diversificar sus fuentes de ingresos sin endeudarse, con una serie de movimientos muy estratégicos y que le permiten tener un buen colchón. De ese modo, y pese a que María siempre ha apostado por el periodismo, también ha sabido invertir en el sector inmobiliario.

María Patiño en la rueda de prensa de ‘¡Sálvese quien pueda!’. (Foto: Gtres)

Los ingresos de María Patiño, más allá de la televisión

María decidió adquirir una vivienda en Corralejo, una de las zonas más exclusivas de Fuerteventura, y que tiene en alquiler. Un chalet de 229 metros cuadrados, que reúne toda clase de comodidades y con capacidad para albergar hasta seis personas. Vivienda que se sitúa en segunda línea de playa y también cuenta con acceso directo al mar. De igual modo, Patiño no solo tiene sus cuentas al día, sino que también conserva una empresa activa desde 2003 con sede en Sevilla y que volvió a tener actividad desde el 2018 reportando ingresos vinculados a trabajos publicitarios. Concretamente, esta empresa facturó más de 50.000 euros en 2019, último ejercicio en el que se presentaron cuentas.

María Patiño junto a los protagonistas de ‘Ni que fuéramos’. (Foto: Gtres)

Tras el debacle que sufrieron con La familia de la tele, lo cierto es que la situación dentro de La Osa Producciones no ha vuelto a ser la misma, habiéndose refugiado en Canal Quickie y en No somos nadie. De hecho, eso habría llevado a colaboradores estrella como Belén Esteban o Kiko Matamoros a abandonar durante los últimos meses el programa. Así, desde la productora se han visto obligados a cancelar de manera de manera drástica e inmediata la emisión del programa, dejando en el aire el futuro que les espera a sus protagonistas; entre los que se incluyen también Carlota Corredera o Marta Riesco. Por tanto, nos tocará esperar para descubrir que nuevo proyecto atrae a Patiño o si volveremos a verla en televisión.